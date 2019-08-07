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想领略洛阳“夜魅力” 不要错过这几处文旅地标！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-21 17:46

　　从恢弘大气的九洲池到如梦般的龙门夜色，从古色古香的洛邑古城到热闹的十字街夜市，洛阳的夜晚不仅有诗情画意，也充满“烟火味”。眼下，面向全国的“古都夜八景”征名活动正在如火如荼地开展，洛阳还有哪些夜景文旅地标，能让大家领略古都“夜魅力”？咱们一起看看吧。

　　十字街

　　青石板路、大红灯笼，夜晚华灯初上，老城十字街夜市热闹非凡。这里是洛阳小吃的汇集之地，曾入选“全国十大美食街”。

　　入夜后的十字街，街道两侧整齐排列着美食摊，街道上方悬挂着红灯笼，市民和游客行至其中，犹如“穿越”回古代。十字街汇聚着天南海北的特色美食，是吃货们的天堂。您不仅能品尝到水席、不翻汤、连汤肉片等洛阳特色，烤鱿鱼、烤生蚝、炒酸奶等时尚小吃，还能品尝到韩国炒年糕、日本寿司等外国美食。

　　十字街已成为市民和游客心中的“网红美食打卡地”，街边还有不少街头歌手，弹着吉他唱着民谣。请您想象一下，坐在古香古色的街边，吃着美食、听着音乐，一定别有一番风趣。

　　定鼎门

　　定鼎门是隋唐和武周时期洛阳城外郭城正门，位于隋唐洛阳城中轴线上。这里已建成具有隋唐建筑风格的定鼎门遗址博物馆，在夜晚灯光的照耀下，定鼎门遗址博物馆显得大气恢宏。

　　在定鼎门遗址博物馆南侧，绿草成片，绿树成荫，移步换景，这里是文化功能和生态功能兼具的定鼎门广场。整个广场建筑风貌凸显隋唐风，广场铺装以青石为主，广场上矗立着一座大型青铜鼎，两侧种植银杏等高大乔木。每当夜幕降临，人们便从四面八方涌向广场，放松身心，享受生活，定鼎门广场迎来一天中最热闹的时候。

　　有了灯光的点缀，夜晚的定鼎门遗址博物馆和定鼎门广场呈现出不同于白天的美。现在，有不少游客专门在晚上来到这儿，欣赏夜景，感受洛阳市民的休闲夜生活。

　　洛浦公园

　　说起洛浦公园，洛阳市民都不陌生。洛浦公园横跨洛河两岸，是我市的城市生态带，满足了市民和游客游憩、观赏、休闲、锻炼等需求。如今，洛浦“乐道”的建设，更让大家尽情领略洛浦公园的美景。
入夜后，洛浦公园成了市民健身休闲的好去处。各色灯光把公园点缀得如梦如幻。大家在这里锻炼身体、遛娃散步、唱歌跳舞，夜晚的洛浦公园独具魅力。

　　周山森林公园

　　周山森林公园是集生态观光、文化体验、运动健身、旅游休闲于一体的城市森林公园。步入园内，只见绿意盎然，游客服务中心、多功能驿站、瞭望塔等设施齐全，园内有健身空间、亭台楼阁、文化广场等区域。市民可以漫步其中欣赏景色，也可以在长亭中小憩，体验厚重的文化韵味。夜晚的周山森林公园，微风习习，在灯光的照耀下，树影婆娑，这里成了市民夜间休闲、健身的好去处。

　　翠云峰

　　翠云峰森林公园是我市一道靓丽风景线，道教名观上清宫坐落于此。步入其中，就像来到一片生态森林，环境清幽，空气清新。秋季的翠云峰森林公园层林尽染，色彩缤纷。随着翠云峰森林公园城市“乐道”建成投用，越来越多市民来此休闲健身。(洛报融媒记者 何奕儒)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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