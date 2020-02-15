洛阳：文旅新生活 引领新消费

“平时东幸洛阳城，天乐宫中夜彻明。”在唐代诗人张祜的眼中，夜色下的洛阳是温润而喧闹的：酒肆不打烊，仙乐天上来，人们载酒而歌，彻夜狂欢。

全家出游

“平时东幸洛阳城，天乐宫中夜彻明。”在唐代诗人张祜的眼中，夜色下的洛阳是温润而喧闹的：酒肆不打烊，仙乐天上来，人们载酒而歌，彻夜狂欢。

一千多年后的今天，央视秋晚相约洛阳，让这座古都的璀璨夜色被世人瞩目。

自今年5月以来，我市以创建国家文化和旅游消费示范城市为抓手，启动实施“古都夜八点”“古都新生活”等文旅消费活动，推动“吃、住、行、游、购、娱、康、演”八大业态提质扩面，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，文旅消费潜力得到充分释放，成为拉动全市经济发展的“新引擎”。

夜游龙门

激活洛阳“夜经济”

乘坐画舫畅游伊河，欣赏夜间龙门山色；拾级而上探寻石窟，灯光映衬优美静谧……近日，在央视新闻客户端推出的央视秋晚现场探班直播中，四位主持人鲁健、任鲁豫、孟盛楠、庞晓戈带领网友夜游龙门，让夜幕下的龙门石窟成为网友向往的旅行目的地。

今年5月，龙门石窟景区推出“伊水禅意游”“石窟品鉴游”“伊阙胜迹游”三大特色主题夜游线路，让石窟艺术与旅游业态相得益彰。龙门古街文艺表演吸引眼球，特色小吃满足味蕾，吃、赏、品、读、玩丰富多样，跨越千年的石窟艺术让人赞叹，夜晚的石窟魅力华丽绽放。

满眼历史，处处文化，旅游资源丰富，蓄力打造“夜经济”，洛阳具有得天独厚的优势。为进一步激发文旅消费潜力，今年5月，按照市委、市政府“五提”行动部署，我市出台了《打造“古都夜八点”文旅消费品牌行动方案》，精心推出八项夜间主题活动，重点培育八个夜间消费集聚地，开通“古都夜八点”号高铁旅游专列，加大宣传推广力度，叫响“古都夜八点”文旅消费新名片。

应天门“古城夜韵”灯光秀、九洲池“池上繁华”古装演艺等特色主题活动，老城十字街、洛邑古城、龙门古街等“夜洛阳”地标，将夜洛阳旅游资源连点成线、串珠成链。通过创新夜游产品，丰富夜游、夜购、夜宵、夜娱等消费业态，繁荣夜间文化旅游市场，激活文旅消费，让“古都夜八点”成为洛阳国际文化旅游名城的新亮点、国际人文交往中心的新名片。

电音节气氛热烈

打造“古都新生活”

前不久，由《笑傲江湖》总冠军卢鑫、玉浩领衔的“相声新势力”落户洛阳，该茶馆开业以来人气火爆，座无虚席。约上三两好友到家门口的茶馆听相声，成为不少洛阳人新的生活方式。

“3个小时的演出很精彩！”市民麻晓倩说，“相声新势力”的落户丰富了洛阳市民的文化娱乐消费需求，让观众在获得快乐的同时，领略传统市井文化。

8月底，为加快实施消费提力行动，我市以“古都夜八点”为基础，发力打造“古都新生活”消费品牌，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，推出更潮更炫更有范儿的消费品牌，围绕商贸、文旅等六大重点领域举办34项系列活动。

强大的DJ阵容、魔幻的巨型舞台、顶级的音乐享受……一个月前，一场电音盛宴在老城区天心文化产业园上演。激情澎湃的电音旋律，脍炙人口的流行歌曲，一次次引爆现场，观众随着节拍欢呼并做出人浪，电音文化与古都文化在此碰撞。

“电音节很嗨，咱洛阳的文化生活越来越时尚了！”市民刘晓为“潮范儿”洛阳点赞。

开展系列体育、健身、康养活动，培育健康、低碳生活新风尚；开展系列读书活动、诗词大会，倡导“以文化城，以文育人”的文化新生活；开展系列艺术创作、艺术体验、艺术欣赏活动，陶冶情操、美化心灵……眼下，“古都新生活”文旅消费活动正如火如荼开展，各种潜力活力在河洛大地激发涌流。

健康新生活

开启消费新模式

“洛阳夜景好漂亮”“古今辉映，神都洛阳”“大美洛阳，心之所向”“洛阳是座有历史有故事的城市”……今年以来，洛阳的美景、美食频频登上各大新媒体平台的热搜榜，在一些火爆网络的小视频下，不少网友发出赞叹。

“网红洛阳”呼之欲出，离不开我市文旅融合的创新实践。今年7月，“豫见快手嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会的举办，吸引300多名来自全国各地的快手网红、短视频文旅创作者邂逅“古今辉映、诗和远方”的洛阳。他们走进我市核心文化旅游景区，全方位进行景点打卡，以“短视频+直播”的方式和百花齐放的创意，打造不一样的“网红洛阳”。

风靡网络的，不只有洛阳的美景、美食，还有地地道道的洛阳特产。今年，我市开展“豫见快手嗨购洛阳”系列直播带货活动，通过主播互动+8个县(区)政府县(区)长带货的创新形式，实行快手直播间线上售卖与线下展销同步进行，4场直播带货活动共推介各类文旅商品28种，累计在线观看人数达3230万人，成交金额448万元，打造出一个又一个“洛阳爆款”。

文旅新生活为洛阳经济社会发展按下“快进键”。如今，“古今辉映、诗和远方”的洛阳，正在打开全新的模式。诚邀四海宾朋，来洛阳逛古街、看演艺、尝美食、品文化，共同开启时尚新生活。（记者 李冰 通讯员 张国杰）