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2020济南文化旅游推介会在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-22 08:09

　　昨日，2020济南文化旅游(洛阳)推介会举行。这是济南启动与沿黄兄弟城市一起“探索黄河文旅神奇密码”活动的第一站。

　　济南是首批中国优秀旅游城市，素以泉水多而闻名于世，具有山、泉、湖、河、城浑然一体的独特风貌。济南还是中华史前文化——龙山文化的发祥地，是国家历史文化名城，拥有8000多年考古史、5000多年文字史和2600多年建城史，是一座可以率性游玩又可以静心品读的城市。

　　本次推介会推介了两条重点线路。一条是以济南、泰安、曲阜为核心的中华文化枢轴之旅。另一条是以省会济南为核心的山东省会经济圈之旅，济南与淄博、泰安、德州、聊城、滨州、东营周边6市组成“1+6”都市圈。

　　记者从推介会上获悉，目前济南市联动省会经济圈推出国有景区联动优惠措施。从2020年10月9日起，持7日内泰山风景区或孔府、孔庙、孔林门票，可享受天下第一泉景区、千佛山景区半价优惠；持有7日内泰山风景区门票的同时，还持有7日内“三孔”门票，可享受天下第一泉景区、千佛山景区免门票待遇。从2021年1月1日起，天下第一泉景区、千佛山景区每逢周一、周五对所有游客实施半价优惠，国家法定节假日除外。

　　推介会现场，洛阳市文化广电和旅游局、济南市文化和旅游局签署洛阳市济南市文化旅游战略合作框架协议。洛阳市旅行社业协会与济南市旅游联合会签署共赢黄河战略合作框架协议。洛阳牡丹瓷股份有限公司与中国新锐文创设计联盟签署黄河文创战略合作框架协议。（记者 李冰 通讯员 王秉杰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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