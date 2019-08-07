走近洛阳夜景文旅地标 领略古都“夜魅力”

“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉”“中州原善土，白马驮经来”……千百年里，“洛阳八景”让无数洛阳人为之自豪，也让许多名人雅士和四海游客流连忘返。

“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉”“中州原善土，白马驮经来”……千百年里，“洛阳八景”让无数洛阳人为之自豪，也让许多名人雅士和四海游客流连忘返。

近日，为进一步提高洛阳的知名度和美誉度，增加“古都夜八点”文旅消费品牌内涵，充分展示洛阳夜间旅游的独特魅力，洛阳市面向全国公开征集“古都夜八景”名称。

本次征名活动提供了龙门石窟、洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、开元湖、洛浦公园、老城十字街、凌波湖、中原明珠塔、上阳宫、翠云峰、万安山、定鼎门、周山森林公园、朱樱塔、城市书房、广州市场等16个洛阳夜景文旅地标，活动参与者可从中选择8个，也可推荐其他在全市具有较强影响力，且适宜夜间游览的项目。

自今日起，让我们陆续走近这16个洛阳夜景文旅地标，领略古都“夜魅力”。

隋唐洛阳城国家遗址公园

隋唐洛阳城始建于隋大业元年(公元605年)，分为外城、皇城、宫城三重城垣。隋唐洛阳城国家遗址公园是全国重点保护的大遗址和国家考古遗址公园，将形成“一区、一轴、一带、两片、三环”的空间结构。

“一区”即宫城区，现已恢复建设天堂、明堂、九洲池、应天门等部分遗迹；“一轴”即隋唐洛阳城国家遗址公园的南北轴线区，将再现南北纵贯“邙山上清宫—宫城—天街—伊阙龙门”的隋唐都城轴线；“一带”即隋唐大运河洛阳段历史文化景观带，形成以洛河为展示带的大运河文化核心示范区，凸显洛阳在国家“一带一路”和“大运河文化带”中的重要地位；“两片”即洛北与洛南里坊片区；“三环”即隋唐洛阳城国家遗址公园宫城、郭城和金元故城城墙环城公园。

近年，这里通过应天门3D投影灯光秀、九洲池大型沉浸式实景演出及明堂天堂景区多样化夜游内容，营造出绚烂的隋唐夜景，再现神都洛阳繁华夜生活，已成为中外游客青睐的打卡地。

朱樱塔

朱樱塔位于瀍河与洛河交汇处。瀍壑朱樱是“洛阳八小景”之一，近年，我市在此打造朱樱别苑、朱樱塔、晴望阁等建筑群，以“武则天春游赏樱”为主题定位，让游客在赏景之余，领略隋唐观廊桥、观景亭、休憩亭等园林建筑，营造传统文化氛围。瀍河两岸种植有早樱、晚樱、吉野樱等多个品种，全新展现“朱樱不少见，瀍壑尽阳光”的美景。

瀍壑朱樱是洛河示范段新建的六大景观之一，占地2万多平方米，与我市明堂天堂景区相似，都形成了一塔一阁的景观布局。夜幕降临，隋唐景观建筑灯光璀璨，为市民打造了一个赏夜景、品文化的休闲娱乐空间。(记者 李冰)