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记者跑腿：常住洛阳的异地户口老人能在社区免费体检吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-29 08:44

　　本期关注：

　　近日，一名姓陈的市民通过洛阳网“百姓呼声”发帖：我今年65周岁了，户口在外地，长期在涧西区居住，我已办理了居住证。我到社区卫生服务站办理免费体检时，对方说只针对本地户口提供服务。请问这符合相关规定吗？

　　听您倾诉：

　　陈女士是我市一家企业的退休职工，今年已满65周岁。退休后，她将户口迁回了老家，并到公安机关办理了洛阳本地的居住证。最近，她所在辖区的社区贴出通知，凡是年龄在65周岁(含)以上的老年人，每年可以参加一次免费体检，可是陈女士到社区卫生服务站询问时，对方说她是外地户口无法参加免费体检。

　　所跑单位：

　　涧西区卫生计生委、市卫生计生委

　　跑腿经历：

　　对陈女士遇到的情况，涧西区卫生计生委工作人员称，因为当时陈女士没有携带居住证和其他证件材料，社区卫生服务站的人员不能确定信息是否属实。建议陈女士携带相关证明材料前往确认信息，如果是非洛阳户籍但是居住时间在半年以上的，可以免费参加体检。

　　市卫生计生委相关人员说，每年为65岁(含)以上的老年人免费体检一次，是国家基本公共卫生的服务项目，只要对方在洛阳的居住时间在半年以上，无论是否为洛阳户口，都可以在居住地的社区卫生服务机构参加免费体检。

　　按照规定，免费体检的内容包括测空腹血糖、血脂四项(甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇)、肝功三项(谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素)、肾功两项(肌酐，尿素氮)，血常规、尿常规各1次；免费做腹部B超、心电图各1次，免费进行中医体质辨识1次。

　　不过，为了避免人员拥挤，老年人需要提前到所在辖区的社区卫生服务站(中心)进行登记，并建立居民健康档案，之后按照约定的时间前往指定地点体检就可以了。预约登记时需要带着身份证或户口簿，非本市户口的老年人需要同时带上公安机关开具的居住证。

　　办事结果：

　　昨日中午，记者将咨询的结果告诉了陈女士。她说，自己将拿着材料，到辖区社区卫生服务站建立居民健康档案并预约体检时间。

　　诉求人评价：

　　谢谢《洛阳晚报》的解答，让我明白了相关流程。（洛阳晚报记者 李岚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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