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记者跑腿：持有效证件的低保户每年可享受减免24吨基本水费的福利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-22 08:38

　　-本期关注

　　家在老城区富阳佳苑小区C区的市民刘先生是一名聋哑人，18日下午，他找到《洛阳晚报》记者求助，称自己作为低保户未能享受到每年减免24吨基本水费的福利。这是怎么回事儿？

　　-听您倾诉

　　因刘先生存在听说障碍，记者全程与他以文字形式交流。

　　刘先生持有低保证，孩子在外地上学，现在他独自居住。他表示，去年，他前往洛阳北控水务集团有限公司(以下简称水务集团)办理了减免24吨基本水费的手续，不过后来新老物业交接后，他再去交水费时，却被告知不能享受上述福利。咨询物业部门，得到回复称他不在减免名单上。为这事儿他跑了好几趟，至今也没解决。

　　-所跑单位

　　水务集团

　　-跑腿经历

　　记者了解到刘先生的情况后，马上联系了水务集团的相关负责人。

　　该负责人回复，目前水务集团有两种用户：一种是直管用户，即由水务集团负责抄表收费的用户。直管用户低保户，个人可凭相关证件到水务集团营业厅办理低保户水费减免手续，水务集团在用户水费中减免。另一种是总表用户，即由物业公司负责抄表收费的用户。总表用户低保户，要先由水务集团对物业公司在总水费中减免，再由物业公司对低保户业主减免。

　　“对于总表用户，为了避免出现差错，通常由物业公司统一负责办理小区低保户水费减免手续，再由水务集团和物业公司双方对低保户人数和减免方式进行沟通确认。”该负责人说，富阳佳苑小区是其公司的总表用户，去年10月，该小区新老物业公司进行了交接，刘先生等4名低保户业主个人自行前来营业厅办理了水费减免手续，并在政策落地后，开始在总水费中对物业公司进行了先行减免。

　　19日上午，经水务集团与富阳佳苑新物业公司沟通，确认刘先生符合享受减免水费优惠政策的条件。物业公司解释，由于新老物业交接造成一些资料遗漏，没能及时落实刘先生等业主的减免水费，他们会尽快为刘先生办理今年一年共计24吨水的退费手续。

　　-办事结果

　　21日下午，物业公司向刘先生书面通知，确认为其减免2017年24吨水的水费，通知其前往物业办公室办理退费手续。

　　-诉求人评价

　　感谢晚报记者帮我解决了实际问题。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：席倩倩]
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