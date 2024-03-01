洛阳5个水利工程获评河南省水利优质工程

日前，河南省水利厅公布新一批河南省水利优质工程名单，全省16个水利工程获评优质水利工程，洛阳市占5个。

前坪水库工程

日前，河南省水利厅公布新一批河南省水利优质工程名单，全省16个水利工程获评优质水利工程，洛阳市占5个。

河南省水利优质工程是我省水利建设行业工程质量的最高奖项，每两年颁发一次证书。根据评审标准，优质水利工程要具有显著的经济、社会和生态效益，施工质量评定达到优良等级，通过竣工验收投入使用运行一年以上，且未出现较重及以上质量问题。

宜阳韩城河治理工程

此次洛阳市获奖的5个优质水利工程为2022年度实施的重点项目，分别是：前坪水库工程、偃师区伊洛河治理工程排涝渠排涝闸、陆浑灌区续建配套与现代化改造一期工程施工1标段、宜阳县韩城河窑上至朱家沟段治理工程、洛宁县洛河生态堤二期工程兴宁橡胶坝。

水利事关战略全局、长远发展和人民福祉。下一步，洛阳市水利系统将抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，聚焦增加水资源、抓好水保障、确保水安全，积极谋划推进故县水库灌区等重大水利工程建设，广泛开展标准化管理试点建设，全链条规范水利工程建设、管理、监督各环节，着力打造规范化管理标杆工程，不断开创水利高质量发展新局面。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)