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市委理论学习中心组举行集体学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 17:59

市委理论学习中心组举行集体学习研讨
江凌主持 杨骁、孙延文参加

　　根据市委党纪学习教育工作安排，9日，市委理论学习中心组围绕“政治纪律、组织纪律”举行集体学习研讨，进一步增强严守政治纪律和组织纪律的自觉性，着力营造旗帜鲜明讲政治、从严从紧抓纪律的浓厚氛围。市委书记江凌主持并讲话，杨骁、孙延文参加。

　　会上，市委理论学习中心组成员认真自学了习近平总书记《论党的自我革命》和《中国共产党纪律处分条例》关于政治纪律、组织纪律的重要要求。孙延文、王军、王森、宗国明、李新红、仝宇鹏结合思想和工作实际作了发言。

　　江凌在讲话中指出，政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，组织纪律是维护党的集中统一、保持党的战斗力的基本条件。党员领导干部要深入学习领会习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，把严守政治纪律和组织纪律摆在重要位置，不折不扣落实好政治纪律和组织纪律各项要求，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　江凌强调，要突出对标看齐，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣并创造性地贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署，切实把理论学习成果转化为“促一方发展、富一方百姓、保一方平安”的实际成效。要突出令行禁止，用铁的纪律维护党的团结统一，自觉接受组织安排，带头贯彻执行党组织部署要求，不折不扣抓落实，确保党的组织力、凝聚力、战斗力得到有效发挥。要突出忠诚老实，始终襟怀坦白、光明磊落，言行一致、表里如一，说老实话、办老实事、做老实人，如实向党组织反映和报告情况，更加注重实干实效，自觉做对党忠诚老实的表率。要突出有章必循，认真落实《中国共产党纪律处分条例》要求，深入研究议事决策、干部任用、组织管理、党内监督等方面制度，带头严格按党规党纪办事、按政策规定办事、按组织原则办事，对超越权限的事坚决不做，对事权范围内的事敢于担当，确保权力运行始终规范有序。

　　市委理论学习中心组成员，市委党纪学习教育工作专班有关负责同志等参加学习研讨。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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