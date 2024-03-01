注意！洛阳局部区域将迎雷暴大风、冰雹等强对流天气

河南省气象台预计，受东北低涡和低槽影响，10日下午至11日上午，河南省有一次强对流天气过程，全省有分散性阵雨、雷阵雨，其中河南省西部、北部、东南部部分县市伴有8级～10级雷暴大风、20到40毫米短时强降水、冰雹等强对流天气。此外，10日至11日，全省偏南风转偏北风4级～5级，阵风7级～8级。

今天持续晴好，风吹柳絮飘飞。

河南省气象台预计，受东北低涡和低槽影响，10日下午至11日上午，河南省有一次强对流天气过程，全省有分散性阵雨、雷阵雨，其中河南省西部、北部、东南部部分县市伴有8级～10级雷暴大风、20到40毫米短时强降水、冰雹等强对流天气。此外，10日至11日，全省偏南风转偏北风4级～5级，阵风7级～8级。

雷暴大风等强对流天气对户外作业、户外广告牌、建筑工地、电力通信设施、简易构筑物等有不利影响。各地需密切关注天气变化趋势，以及属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天洛阳市以晴好天气为主，气温较高。10日受高空低槽东移影响，部分地区有阵雨或雷阵雨天气。

具体预报如下：

今天夜里：多云间晴天。

10日(周五)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局部伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风3级左右，气温17℃～31℃。

11日(周六)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温19℃～29℃。

12日(周日)：晴天间多云，气温15℃～32℃。

13日(周一)：晴天间多云，气温16℃～30℃。

14日(周二)：晴天到多云，气温17℃～32℃。

15日(周三)：晴天间多云，气温18℃～30℃。

16日(周四)：晴天到多云，气温18℃～32℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）