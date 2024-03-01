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洛阳已设立11家商标品牌指导站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 16:54

　　5月10日是我国第八个“中国品牌日”。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳已在全市设立11家商标品牌指导站，为辖区和相关产业经营主体提供优质专业的商标指导服务，帮助全市经营主体解决商标业务中的各方面难题。

　　据悉，11家商标品牌指导站以市场监管部门为主导，为有需求的企业提供商标托管服务，帮助企业完善商标使用、许可、风险防范等管理制度。在商标注册、续展、运用等方面，提供参考信息和专家意见，引导企业对注册商标做到正确使用、有效保护。同时，积极开展区域商标品牌培育工作和地理标志运用促进工作，助力乡村振兴。

　　指导企业规范商标注册、商标使用、商标维权等行为，将有效提高企业的商标品牌意识。2023年，洛阳共受理商标申请22523件，注册13118件，目前全市有效注册量126061件。2023年11月，洛阳牡丹入选国家知识产权局第二批地理标志运用促进重点联系指导名录；2024年1月，集体商标“西工小街”入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动区域商标品牌名单。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步该局将引导商标品牌指导站充分发挥自身优势，为经营主体提供扶持品牌培育、运用、管理、维权等知识产权一站式服务，充分发挥指导站公益窗口和宣传阵地作用，提升企业品牌价值和市场竞争力，实施商标品牌战略，促进全市经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 常远 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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