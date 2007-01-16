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记者跑腿：如何补办出生医学证明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 09:02

　　-本期关注

　　“我把孩子的出生医学证明弄丢了，该咋补办啊？”10日，市民刘女士拨打本报热线66778866说，她不清楚怎么补办孩子的出生医学证明，想让记者帮忙问问。

　　-听您倾诉

　　刘女士家住洛龙区，今年35岁，家里有个3岁的男孩。9日，刘女士准备去给孩子办社保卡时，发现孩子的出生医学证明找不到了。

　　“我在家里翻了半天也没找到，不知道啥时候给弄丢了。”刘女士说，3年前，她的孩子在市妇女儿童医疗保健中心出生时，就及时办了出生医学证明。现在证丢了，她想请记者帮忙问问相关部门，能否补办。

　　-所跑单位

　　市卫生计生委

　　-跑腿经历

　　10日下午，记者来到市卫生计生委妇幼健康服务科。工作人员说，出生医学证明是证明婴儿出生状况和血亲关系的重要凭证，也是申报国籍、户籍，取得公民身份的法定医学证明。《河南省卫生计划生育委员会关于进一步加强出生医学证明管理的通知》(豫卫妇幼〔2017〕9号)规定，出生医学证明遗失或损毁，其补发机构为孩子出生医院所在辖区的卫生计生委。要补办孩子的出生医学证明，需要准备这些材料：

　　1.出生医学证明补发申请表；

　　2.孩子父母的有效身份证件(身份证、户口簿、结婚证原件和复印件)；

　　3.登报声明遗失作废的报纸原件；

　　4.原签发机构提供的盖章的首次签发登记表复印件，或盖章的原签发记录存根及住院分娩病历复印件。

　　针对刘女士的情况，记者又咨询了洛龙区妇幼保健中心出生医学证明管理科的工作人员。工作人员告诉记者，孩子上户口、迁户口、办社保卡、出国等都可能用到出生医学证明。家长们需要注意，补办出生医学证明时，如果不是孩子的母亲本人前来办理，还需提供孩子母亲的委托书及受托人本人的身份证原件和复印件。“补办出生医学证明的材料准备齐全，登报遗失声明经过15个工作日的公示没有问题后，市民就可前来补办，并且可以当天办当天取。”该工作人员说。

　　该工作人员提醒市民，上述材料只适用于孩子出生医学证明的补办，如果您要在孩子的出生医学证明上添加或修改信息，比如添加孩子父亲的信息或更改孩子父母的信息，还需要提供亲子鉴定结果等相关材料。

　　-办事结果

　　得知出生医学证明如何补办后，刘女士悬在心里的石头终于落地。她说，这两天她就按照相关要求去准备补办需要的材料。“没想到出生医学证明有这么多用途，这回我得把孩子的出生医学证明保存好。”刘女士说。

　　-诉求人评价

　　感谢记者帮忙咨询相关政策，这下我明白了。（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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