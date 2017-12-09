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记者跑腿：小区商户水电费涨价是否合理？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 08:30

　　-今日关注

　　近日，市民董先生拨打本报热线66778866反映，他在一小区租房从事广告经营，三四个月前，管理方提高了水电费，涨幅还不小，他不清楚此种情况是否合理，水电费涨价是否有相关规定？《洛阳晚报》记者就此进行了解。

　　-听您倾诉

　　董先生在西工区一小区租有一间临街房屋做广告生意。日常水电费均由洛阳路桥建设集团有限责任公司一公司(简称路桥集团一公司)代收。前不久，他发现从去年11月起，水电费涨价了，水费从原来的每吨3.5元涨到每吨6元，电费从原来的每度0.58元涨到每度1元，他不清楚这次水电费涨价是否合理。

　　-所跑单位

　　路桥集团一公司、市发改委价格管理科

　　-跑腿经历

　　路桥集团一公司综合办负责人说，去年11月以前，对董先生等租用该小区房屋的商户，一直按照小区居民的标准优惠收取水电费。最近，因公司亏损，他们才决定按照新标准收取水电费。

　　对此，市发改委价格管理科工作人员说，对于水电费，国家有着严格规定，不能随意涨价。目前，我市非居民用水的基本水价是每吨2.9元，加上每吨1.4元的污水处理费和0.4元的水资源费(税)，最终价格是每吨4.7元，这个价格与直供水还是转供水无关。

　　对于电费，根据省发改委相关文件，董先生的情况属于“一般工商业及其他用电中电压等级不满1千伏”，电价为每度0.75633元。

　　工作人员还说，上述标准为用户缴纳水电费的最高限额，跟有无转供损耗无关。若发现有私自加价行为，可拨打价格监督检查部门热线12358进行投诉。

　　-办事结果

　　董先生说，他将和路桥集团一公司协商解决此事。

　　-诉求人评价

　　谢谢晚报记者，我已了解相关规定。（洛阳晚报记者 山军伟）
[ 责任编辑：史戎戎]
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