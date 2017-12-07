记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进行学历认证？

市民李女士报名参加医学专业类考试需进行学历认证。可现在，她毕业的学校已经撤销了，她不知道该如何办理学历认证。

-听您倾诉

李女士今年35岁，2001年从我市一所中等专业学校毕业。今年，她打算参加主管药师资格考试，报名时按规定要提交学历认证资料，可学校已经撤销了，她不知该咋办。

-所跑单位

中国高等教育学生信息网(学信网)服务中心

洛阳市学历认证代理机构

-跑腿经历

教育部指定的学历查询唯一网站中国高等教育学生信息网(简称学信网)工作人员说，目前，全国各地都有学历认证的代理机构，按照要求，申请人要交验毕业证书原件及复印件、学历证书原件及复印件、身份证复印件等材料，并现场填写学历认证申请表、缴纳费用。

工作人员说，市民可根据自己的学历需求前往以下几个代理机构进行学历认证：

1.办理高等教育学历认证(研究生、本科、专科毕业证书认证)

地点：洛阳师范学院新校区政法与公共管理学院A3-101室(伊滨区玉泉街11号)

联系电话：68618097

2.办理中等职业教育学历认证

地点：西工区纱厂北路21号洛阳职业技术学院

联系电话：63263195

工作人员说，李女士曾就读的院校已撤销，她除提供上述材料外，还要提供教育主管部门的证明原件。“这些资料可以到市教育局档案科进行查询，并根据要求准备。”我市中等职业教育学历认证代理机构工作人员说。

记者了解到，学信网有网上办理学历认证功能，市民填写申请信息、上传材料图片、完成网上支付费用即可办理。具体流程为：登录学信网网站(www.chsi.com.cn)，点击上方的“学历与成绩认证”，选择需要办理的学历类型，按照流程进行操作。“如果因特殊情况无法对申请材料进行认证，后台将通知申请人并退还所缴费用。”学信网工作人员说。

-办事结果

昨日，记者将咨询结果反馈给李女士，她表示尽快准备好相关资料，早点儿办好学历认证。

-诉求人评价

感谢《洛阳晚报》的帮助，让我清楚办理学历认证的具体过程。（洛阳晚报记者 李岚）