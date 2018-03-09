记者跑腿：想在不动产权证加上妻子名字，可以吗？

日前，市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他在2015年购买了一套新房，后来缴了契税与维修基金。现在，他想办理不动产权证，还想把爱人的名字添加到不动产权证上，但不知道能不能办，也不知道该准备哪些材料。《洛阳晚报》记者就此问题咨询了市住房保障和房产管理局。

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日前，市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他在2015年购买了一套新房，后来缴了契税与维修基金。现在，他想办理不动产权证，还想把爱人的名字添加到不动产权证上，但不知道能不能办，也不知道该准备哪些材料。《洛阳晚报》记者就此问题咨询了市住房保障和房产管理局。

-听您倾诉

2015年年底，王先生在老城区魏紫路一小区以全款的形式购买了一套商品房。他在与开发商签订购房合同时，合同上写的是他一个人的名字。2016年交房后，他装修完房子，结了婚就住进了新房。

去年，王先生为该房缴纳了契税与维修基金。现在，他想趁办理不动产权证之机，把爱人的名字加到不动产权证上，但不知道能否办理。若能办理，他该准备哪些材料呢？

“我平时比较忙，也不知道找哪个部门咨询，麻烦记者帮我了解一下相关方面的政策。”王先生说。

-所跑单位

市住房保障和房产管理局房管科、市住房保障和房产管理局市场管理处。

-跑腿经历

市住房保障和房产管理局房管科工作人员说，若王先生是首次办理不动产权证，是无法在该证上加上其爱人名字的，不过可以在取得该证后再申请增加名字。

“申请人首次办理不动产权证，我们是以购房合同上备注的名字为准。”工作人员说，也就是说，购房合同上写的是谁的名字，不动产权证上就登记谁的名字。

若申请人已取得不动产权证，便可以申办在该证上增减名字的业务。需要注意的是，若申请人的房子不是全款购买，而是通过抵押或贷款购买，办理增减名字业务的前提是要把贷款还完，具体办理流程和准备哪些材料还需要问市住房保障和房产管理局市场管理处。

随后，记者又与市场管理处取得联系。工作人员说，按照《不动产登记暂行条例》规定的程序，申请人要办理不动产权证，应到不动产所在地的不动产登记机构进行申请，具体程序要经过申请、受理、审核、登簿、发证等流程。

“像王先生这种情况，首次办理不动产权证，需要他携带本人身份证、购房合同与契税、维修基金的票据等。“工作人员说，他们收到王先生的办理申请后，一般在30个工作日内，不动产权证就能办下来。

工作人员说，王先生属于全款购房，待其不动产权证下来后，可以直接申请办理夫妻加名的业务。这时，需要王先生及其爱人双方到场，并携带户口簿、身份证、结婚证和不动产权证等。自申请受理之日起计算，新的不动产权证一般也会在30个工作日内办下来。

-办事结果

王先生已经了解相关政策方面的规定，他打算先准备材料办理不动产权证，待该证下来后，再申办给他的爱人加名的业务。

-诉求人评价

谢谢记者帮忙。（洛阳晚报记者 魏巍）