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记者跑腿：同时持有残疾证、低保证的人可享双重补贴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:03

　　民生问题，是直接关系到咱生活幸福指数的大事。近日，本报热线66778866接到不少读者来电，咨询供热、残疾补助金、燃气等问题，《洛阳晚报》记者联系相关单位对这些问题一一进行解答，希望对您有所帮助。

　　关键词 燃气改造

　　红山办事处枣园社区天然气预计月底开通

　　市民顾先生：

　　城中村“气代煤”工作进行好久了，我想知道西工区红山办事处枣园社区的天然气什么时候能够开通。

　　洛阳新奥华油燃气有限公司：

　　目前，枣园社区的“气代煤”改造工程正在验收，预计月底通气。

　　关键词 供热

　　唐宫东路热力主管网计划明年春节前建设完成

　　微信网友“sy@蹦蹦妈”：老城区唐宫东路起重机厂家属院什么时候能用上市政供热？

　　洛阳热力有限公司：

　　唐宫东路热力主管网计划于明年春节前建设完成，届时唐宫东路附近小区均将具备供热条件。起重机厂家属院居民如想加入市政供热，可由小区物业、业委会向我公司市场科申请办理相关手续，市场科电话：64855333。

　　关键词 残疾人护理补贴

　　同时持有一级残疾证、低保证的残疾人，可享双重补贴

　　市民胡先生：如果持有一级残疾证，是否可以享受残疾人护理补贴？补贴标准是多少？需要具备哪些条件？

　　市残联：

　　按照政策，一级残疾人目前可享受重度残疾人护理补贴，如果其同时拥有低保证，还可以享受困难残疾人生活补贴。

　　重度残疾人护理补贴对象为：具有我市户籍，持有第二代中华人民共和国残疾人证，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。

　　困难残疾人生活补贴对象为：具有我市户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证、最低生活保障家庭中的残疾人。

　　补贴标准：每项补贴均不低于每人每月60元。

　　申请方式：符合条件的残疾人，到户籍所在地乡镇政府或街道办事处的民政、残联窗口进行申请，提供本人近期免冠彩色2英寸照片3张、身份证或户口簿、第二代中华人民共和国残疾人证、最低生活保障证或其他享受最低生活保障的有效证明等证件的原件和复印件。由代理人代为办理的，要提交代理人的身份证。如实填写河南省困难残疾人生活补贴申请表和洛阳市重度残疾人护理补贴申请表(一式三份)。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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