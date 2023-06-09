洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为“诗和远方”插上“数字翅膀”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:45

　　日前，2023新京报贝壳财经夏季峰会在北京举行，我市受邀分享以数字赋能文旅产业发展的经验。

　　数字藏品嵌入文旅，数字营销成为“诗和远方”的破圈传播之道……近年，随着我市将数字技术厚植于文化创意、旅游营销等领域，洛阳文旅产业正展现出更多新业态、新场景、新模式。

　　数字技术“加持”让文化遗产“活”起来

　　如帘水幕倾泻而下，身着华服的“洛角”裙裾飞扬；龙门石窟佛像前，工匠开凿不朽传奇……在洛阳大河荟，全国首个数字行浸演艺项目《寻迹洛神赋》带领观众“穿越”到不同时空中，沉浸式感受洛阳历史文化的魅力。

　　该演艺项目相关负责人介绍，《寻迹洛神赋》综合运用VR、AR、裸眼3D等数字技术，带领观众体验一场关于洛阳的千年寻迹之旅。

　　从《无上龙门》沉浸式体验馆到《知道·老君山》沉浸式乐舞秀，从二里头夏都遗址博物馆“赫赫夏都”三维数字空间到牡丹阁沉浸式体验馆……在数字技术“加持”下，我市推动更多文化遗产从“保”起来、“用”起来，到“活”起来、“火”起来。

　　数字技术赋能，文旅新业态不断发展壮大。40个项目线上下单，《神都舆图》在线点亮，通关证书一键领取……今春洛阳推出的“神都奇幻志”全城剧本杀活动，充分运用“云打卡”等数字技术，开创了线上线下融合、时空全景呈现的剧本娱乐新玩法。

　　文旅资源上“线”入“云” 助力洛阳文旅品牌不断出圈

　　近日，2022年度国内旅游宣传推广十佳案例和34个优秀案例发布，“洛阳IP联动计划”文旅宣传项目入选国内旅游宣传推广优秀案例。

　　这些年，从《龙门金刚》到《风起洛阳》，再到《登场了！洛阳》，洛阳对电影、剧集、游戏等12个领域进行细分开发，构建了国内首个城市IP和内容平台合作的“洛阳IP宇宙”，引发洛阳文旅文创的出圈效应。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    夏季天气炎热，出汗较多，多数人依靠大量饮水来补充身体里流失的水分。但是，对于心脏病和心功能不健全的人...
  • ·一盘棋没下完，他被“气吐”了，原来病因是…
  • ·儿童佩戴角膜塑形镜影响成年后近视手术吗？
  • ·您会正确滴眼药水吗
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年首份大学录取通知书送达
  • 洛阳加快建设现代物流强市 物流主要指...
  • 均和云谷·洛阳信息科技港项目一期靓姿...
  • 洛阳确定首批“群众家门口的公积金”...
  • 沁伊高速：伊洛河上架“彩虹”
  • 洛阳着力打造特色民宿 助力文旅产业转...
  • 高温天气持续 请注意防暑降温
  • 上半年洛阳“万人助万企”活动“成绩...
  • @老年人，带上这份乘火车攻略出门耍吧
  • 东方红特专车南送北发
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605