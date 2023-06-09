为“诗和远方”插上“数字翅膀”

日前，2023新京报贝壳财经夏季峰会在北京举行，我市受邀分享以数字赋能文旅产业发展的经验。

日前，2023新京报贝壳财经夏季峰会在北京举行，我市受邀分享以数字赋能文旅产业发展的经验。

数字藏品嵌入文旅，数字营销成为“诗和远方”的破圈传播之道……近年，随着我市将数字技术厚植于文化创意、旅游营销等领域，洛阳文旅产业正展现出更多新业态、新场景、新模式。

数字技术“加持”让文化遗产“活”起来

如帘水幕倾泻而下，身着华服的“洛角”裙裾飞扬；龙门石窟佛像前，工匠开凿不朽传奇……在洛阳大河荟，全国首个数字行浸演艺项目《寻迹洛神赋》带领观众“穿越”到不同时空中，沉浸式感受洛阳历史文化的魅力。

该演艺项目相关负责人介绍，《寻迹洛神赋》综合运用VR、AR、裸眼3D等数字技术，带领观众体验一场关于洛阳的千年寻迹之旅。

从《无上龙门》沉浸式体验馆到《知道·老君山》沉浸式乐舞秀，从二里头夏都遗址博物馆“赫赫夏都”三维数字空间到牡丹阁沉浸式体验馆……在数字技术“加持”下，我市推动更多文化遗产从“保”起来、“用”起来，到“活”起来、“火”起来。

数字技术赋能，文旅新业态不断发展壮大。40个项目线上下单，《神都舆图》在线点亮，通关证书一键领取……今春洛阳推出的“神都奇幻志”全城剧本杀活动，充分运用“云打卡”等数字技术，开创了线上线下融合、时空全景呈现的剧本娱乐新玩法。

文旅资源上“线”入“云” 助力洛阳文旅品牌不断出圈

近日，2022年度国内旅游宣传推广十佳案例和34个优秀案例发布，“洛阳IP联动计划”文旅宣传项目入选国内旅游宣传推广优秀案例。

这些年，从《龙门金刚》到《风起洛阳》，再到《登场了！洛阳》，洛阳对电影、剧集、游戏等12个领域进行细分开发，构建了国内首个城市IP和内容平台合作的“洛阳IP宇宙”，引发洛阳文旅文创的出圈效应。