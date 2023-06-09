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“高质量发展看洛阳”（文旅篇）网络名人宣传采风活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 22:01
网络达人在5G+XR元宇宙产业园体验项目

　　16日下午，由中共洛阳市委宣传部组织开展的“高质量发展看洛阳”(文旅篇)网络名人宣传采风活动启动，由省内近百名网络达人组成的采风团走进洛阳市景区、博物馆、产业园等地，沉浸式感受洛阳新文旅产业发展的强劲脉动。

　　采风团一行先后走进定鼎门遗址博物馆、5G+XR元宇宙产业园、大河荟、应天门遗址博物馆、洛邑古城，详细了解洛阳文旅新业态、新场景打造等情况。在5G+XR元宇宙产业园，采风团成员参观了园区的核心项目元宇宙超体幻境空间，“神舟十五”太空舱、极限跳伞、VR影院等富合科技元素的项目引得众人纷纷点赞；在大河荟，采风团成员观看行浸式演艺《寻迹洛神赋》，开启一场关于洛阳的寻迹之旅；在洛邑古城，采风团成员赏汉服之美，沉浸式感受传统文化的魅力……

　　采风期间，大家纷纷举起手中相机、手机，用镜头全方位、多角度记录所见所感。“这次采风让我感受到，古都洛阳不只有历史文化，更有时尚、新潮、个性的文旅产品。”网络达人“神奇河南”说。网络达人“陈牡丹爱旅行”是洛阳的一名导游，她说：“外地游客们来到洛阳，更多看到的是洛阳厚重的历史文化，这次采风让我看到了洛阳青春活力的一面，迫不及待想把这些推荐给更多游客。”（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 见习记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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