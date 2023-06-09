夜经济持续激发洛阳文旅消费新活力（聚焦新文旅之新消费）

2023全省文旅文创发展大会提出，打造沉浸式消费场景，创新沉浸式旅游组织方式，着力重塑文旅产业业态。聚焦年轻化消费，洛阳丰富“夜游”“夜演”“夜食”“夜集”“夜宿”“夜娱”等消费业态，持续激发文旅消费新活力。

2023全省文旅文创发展大会提出，打造沉浸式消费场景，创新沉浸式旅游组织方式，着力重塑文旅产业业态。聚焦年轻化消费，洛阳丰富“夜游”“夜演”“夜食”“夜集”“夜宿”“夜娱”等消费业态，持续激发文旅消费新活力。

“夜游”“夜演”观光游览向沉浸式体验转变

夜幕降临，华灯初上。漫步洛邑古城景区，身着汉服的游客来来往往，沉浸在美景之中。文峰塔旁、拱桥之上，一步一景引得众人纷纷驻足拍照。

“从郑州到洛阳，坐高铁只需要40多分钟，趁着周末，正好和闺蜜体验‘穿越’的感觉。”在郑州上大学的赵梓晨说，租赁一套汉服加上妆造的花费不到200元，就能沉浸式感受洛阳厚重的历史文化。

记者从相关部门了解到，依托梦唐阁、“风起洛阳”等沉浸式体验新场景，洛邑古城以“仿真式实景+沉浸式剧情+游戏式互动+体验式消费”的创新运营模式，让景区夜生活好看又好玩，更好满足年轻群体消费需求，推动文旅业态从观光游览向沉浸式体验转变。

如帘的水幕倾泻而下，身着华服的“洛神”裙裾飞扬；龙门石窟的佛像前，“千年前”的工匠凿出不朽的传奇；天津桥畔，“诗仙”“诗圣”一见如故……今年5月，洛阳大河荟《寻迹洛神赋》“行浸式”演艺借助高颜值、强互动、年轻化等标签属性，和饱含历史文化元素的舞蹈、台词、背景、音乐、光电渲染等，一经推出就受到了众多市民、游客尤其是年轻群体的关注。“洛阳文旅永远值得期待！”看完演出后，来自新乡的李女士在微信朋友圈感慨。