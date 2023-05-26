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洛阳持续创新暑期文旅产品供给 丰富游客文旅新体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 10:56

　　上新暑期主题文旅产品，拓展新业态、新场景，有针对性地推出优惠举措……暑期旅游旺季来临，洛阳不少景区抢抓文旅市场“暑期档”，积极聚人气引客流，推动暑期文旅市场持续升温。

　　“这是我第一次来洛阳，来到这里最强烈的感受就是历史文化底蕴非常深厚。”10日晚，在洛邑古城景区，来洛参加研学旅游的浙江省台州市东方理想学校学生叶禹汐说。

　　穿汉服了解传统礼仪，体验特色非遗技艺，沉浸式感受传统文化的魅力……今年暑期，洛邑古城推出的沉浸式研学旅游项目，吸引了不少学生参与。

　　随着文旅市场的发展，年轻人、亲子家庭正成为文旅消费的主力军。洛阳不少景区依托特色文旅资源，拓展亲子研学、音乐演艺、避暑休闲等暑期文旅业态，满足游客不断提升的个性化、多样化需求。

　　化上仿古唐妆，换上一身汉服，带上夜游道具，体验趣味游戏……近日，隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区联合腾讯推出“梦回隋唐夜游之旅，洛阳城大有可玩”亲子嘉年华活动，让孩子们在沉浸式体验中感受历史文化的魅力。

　　“今年暑期，景区还将推出沉浸式夜游、唐潮达人、国潮音乐等特色活动。”隋唐洛阳城国家遗址公园景区相关负责人表示，景区将推出一系列新项目、新玩法、新活动，提升游客体验感，撬动暑期文旅经济。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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