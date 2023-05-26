新文旅“风”起洛阳 数字赋能让国宝“活”起来

着力扩大内需，恢复和扩大消费是今年经济工作的首要任务。我国是历史悠久的文明古国，有丰富的文化旅游资源，今年以来，一些千年古都依托自身特点，挖掘历史文化资源，打造新地标、拓展新场景，让文旅消费从传统观光型向深度沉浸式转变，满足人们多样化个性化需求。

着力扩大内需，恢复和扩大消费是今年经济工作的首要任务。我国是历史悠久的文明古国，有丰富的文化旅游资源，今年以来，一些千年古都依托自身特点，挖掘历史文化资源，打造新地标、拓展新场景，让文旅消费从传统观光型向深度沉浸式转变，满足人们多样化个性化需求。

河南洛阳有着5000多年的文明史，4000年的建城史，1500多年的建都史，先后有十三个王朝在此定都。“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”岁月的沧桑，使得当年的绚丽辉煌不复存在，许多重要文物遗迹被深埋地下。

如今，随着当地大遗址保护展示工程的实施，昔日隋唐洛阳城宫城区遗址之上重新复原展示了应天门、明堂天堂等建筑，让沉睡千年的煌煌城郭重焕光彩。

一座城吸引“一座城”

一组数据，感受洛阳的超高人气↓

今年“五一”假期，常住人口707万的洛阳共接待游客636.69万人次，同比2022年增长171.76%，同比2019年增长98.62%。洛阳接待的游客量，已和这座城市的常住人口数相差不多。 今年端午假期，洛阳累计接待游客196.52万人次，同比2019年增长86.7%；实现旅游收入14.8亿元，同比2019年增长63.53%，游客接待量和文旅消费均稳步增长。 此外，出行平台数据显示，最近3个月，洛阳景区预订量同比2019年增长47%，酒店预订量同比2019年增长163%，游客年龄在45岁以下的占到8成。 排名前十的热门景区为：龙门石窟、老君山风景区、隋唐洛阳城、中国国花园、国际牡丹园、洛阳老街、洛阳白马寺、鸡冠洞、洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园。“穿上汉服去神都‘穿越’在全网出圈”，网友戏称“上次洛阳这么热闹，还是在唐朝”。 记者探访：风起潮涌最洛阳

古风正盛，国潮正浓。眼下，洛阳以古都文化为底蕴，以整座城市为载体，重新复原隋唐洛阳城的主要建筑，同时打造更多沉浸式新项目、新产品、新场景。

“天街”是隋唐洛阳城的中轴大街，也是迄今为止考古发现的最宽的古代都城道路。从去年开始，洛阳按照“城市客厅”的标准，邀请专家学者规划设计，加快恢复古都中轴线气象。为了更接近史料记载，设计团队大到一座房，小到一棵草都力求真实还原、逼真再现。

洛阳市文化广电和旅游局局长李振刊：在这一次铺设天街的时候，特别留出一些缝隙。在历史资料上查到，就是要打造跟过去一样的。

如果说“天街”是王亲贵胄的上班之路，那么“十二里坊”就是他们的生活的地方，在洛阳刚刚修复的其中一个里坊，像大家熟悉的狄仁杰、魏征等都在这些区域居住过。

洛阳市文化广电和旅游局局长李振刊：天街十二坊一旦打造起来，将会是中国唯一一个能把历史中轴线恢复的城市。

以天街为轴，以十二里坊为翼，洛阳将把天街十二坊打造成以盛唐风貌为主体、以新文旅业态为主打，推动城市文旅转型发展的重要载体。

洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处主任司马玉玺：颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播。游客进来所体验到的场景，就是原汁原味的。

古都游，除了皇城盛景，也要品味市井烟火，老城十字街、广州市场步行街，漫步隋唐时期的建筑和街区，最幸福的就是发现隐匿在街头巷尾的文艺小店。

洛阳正加快建设汉魏故城遗址博物馆、3.0版隋唐洛阳城国家遗址公园、天街十二坊等一批重大项目，形成“博物馆+世界遗产+国家文化公园”的立体展示体系。

穿越古今数字赋能让国宝“活”起来

来洛阳，要看丝路源流、运河中央，还要看龙门佛笑、山水依傍。洛阳被称为“东方博物馆之都”，102家各种类型博物馆正在为游客带来更丰富的沉浸式文博新玩儿法。“古今辉映”的洛阳，正成为越来越多人的“诗和远方”。

在洛阳市隋唐大运河文化博物馆，身着汉服的讲解员，正在带领小朋友们体验一粒米的漕运之旅。您可以亲自运送，把一粒米从征收到运输再到归仓。创新的玩法，让文物“活”了起来。

游客于鸿敏：这种体验就是让孩子们对洛阳有了一个全新的体会。我带孩子也走过十几家博物馆，唯独来到这儿，沉浸式的讲解和互动式的体验让我们耳目一新，体验感超强。

此外，不同于“文物＋讲解”的传统展览形式，博物馆试图将隋唐大运河整体“搬进”展厅。在这里，游客不仅能近距离观察从古洛河河道中打捞出的“洛阳运河一号”古沉船，还能在浮雕墙前纵览大运河脉络全貌，更能走进精致复原的新潭码头，与历史“对话”。

游客王怡方：带给我的感受就是非常震撼。在这里面仔细听，能够听到海浪拍打的声音，千帆驶过的场景就让我想到了当时隋唐大运河两岸运输比较繁忙的场景。

丰富多彩的互动项目，带动隋唐大运河文化博物馆的人气持续攀升，上半年已接待游客达56万人次，文创产品销量增长一倍多。

隋唐大运河文化博物馆宣教部主任马国哲：面对即将到来的暑期高峰，我们开展了定制化的研学游活动，让更多人来到这里爱上博物馆。

“创意+”加出新玩法，“科技+”加出新体验，龙门石窟景区特别打造的《无上龙门》体验馆，借助全息天幕将千年文化复活于视听盛宴。

由于文物保护的原因，游客日常参观时无法进入到洞窟内部，再加上龙门石窟距今已有1500多年，洞窟的色彩已经风化，很多小型微雕佛像变得模糊不清，而数字化科技让这些遗憾变成了惊喜。

游客李梦思：我之前就了解龙门石窟是残缺不全的，在里边看到了奉先寺的复原图，突然感觉心中的遗憾被弥补了。

龙门旅游集团景区管理负责人史丽华：目前我们正在打造数字化的展示中心，让游客沉浸式地感知到世界文化遗产的魅力。

河南省文化和旅游厅厅长黄东升：游客越来越注重文化内涵和个性化体验，这就促使我们一定要在培育新业态上下功夫，不断创造新场景，丰富文旅产品供给，助推河南文旅消费转型升级。

(总台央视记者 岳群 陈钰洁 河南台) ④