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中信重工打破技术壁垒 助力我国高端矿业装备取得新突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 08:13

　　“洛阳造”助力我国高端矿业装备取得新突破。记者从中信重工获悉，企业自主研制的球团回转窑近日获得2024年重型机械世界之最科技成果认定，为世界最大球团回转窑，技术水平国际领先。这也是今年我省唯一获此殊荣的科技成果。

　　球团回转窑是应用于钢铁行业生铁生产工序中的一种关键设备，利用球团窑技术处理精矿细粉，将其加工成高品质、高强度、更具透气性的球团矿产品，可有效提高钢铁原料利用率、炼铁效率和降低生产成本。

　　中信重工建材装备研究所所长乔斌介绍，此次被认定为世界之最的球团回转窑，是企业独立自主研制的设计年产量600万吨重载特大型球团回转窑，其筒体内径6.96米，筒体长52米，总重量达1600吨。

　　乔斌坦言，随着全球原料条件的变化，优质球团原料愈加紧俏，部分赤铁矿和全赤铁矿焙烧的要求越来越高，这对球团生产设备提出了更高要求。同时，面对行业高端化、绿色化、智能化的发展趋势，球团生产企业也将自身设备的大型化、智能化升级作为高质量发展的主攻方向。

　　哪里有市场需求，哪里就是攻坚方向。

　　中信重工由此开展了万吨级球团回转窑专项研发，并实现了一系列技术创新突破——创建了特大型球团窑的设计模型，解决了万吨级球团回转窑大直径、超重载的设计难题，实现了万吨级回转窑绿色、低碳、高效的自主开发设计；开发了堵截式浇注技术，实现了高性能超大规格铸造轮带、大齿圈的绿色制造；开发了万吨级回转窑密封装置，减少了热风外泄和冷空气内泄，提高了回转窑热效率等。

　　“该球团回转窑投产以来运行平稳。”乔斌介绍，通过球团窑焙烧处理，该设备生产出高品质、高强度的球团矿产品，进一步优化了冶炼过程和产品品质，各项指标良好。

　　作为国内最大的回转窑设计和制造企业之一，近年来，中信重工依托国家级工业设计中心、全国重点实验室等创新研发、生产制造优势，陆续推出了年产60万~600万吨一系列球团窑系列产品。作为企业“十大核心装备”研发专项之一，国内万吨级回转窑的研发打破了国外技术的“卡脖子”局面，并逐步在国内外得到广泛推广，陆续应用于宝武、太钢、鞍钢、中铝等国内行业龙头企业，并出口到美国、日本、阿联酋、沙特等国际市场。

　　“近3年来，我们的球团窑系列产品实现新增销售额10亿元，辐射带动装备制造、新能源、新材料等20多个国民经济行业，间接经济效益45亿元。”中信重工相关负责人表示，将牢牢把握高质量发展首要任务，以科技创新引领产业升级，促进产业高端化、智能化、绿色化，推动我国矿山重型装备跃居世界领先水平，持续擦亮“洛阳造”大国重器“金字招牌”。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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