昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，传达学习了省委、市委相关文件精神。会议听取了2024年度市人大常委会规范性文件备案与审查工作情况，研究了洛阳市人大“出彩工作”“出彩工作者”评选办法、市人大常委会2024年度新闻宣传工作先进个人评选方案等。

李保国强调，省委十一届八次全会暨省委经济工作会议对于做好全省明年和今后一个时期经济工作，继续向着“两个确保”奋斗目标阔步前进具有重要意义。要认真学习领会会议精神，深刻把握明年经济工作的政策取向、重点任务、重大举措，科学谋划市人大常委会明年工作，找准人大工作切入点、结合点、落脚点，使立法、监督、代表等各项工作更好向中心聚焦、往创新拓展、为大局出力。要扎实做好规范性文件备案审查工作，持续强化制度落实，创新建立备案审查信息员制度，发挥备案审查咨询专家作用，落实好“有件必备、有备必审、有错必纠”工作要求，切实提升备案审查工作制度化、规范化、法治化水平。要持续激励干部担当作为，扎实做好“出彩工作”和“出彩工作者”等评选，大力倡树模范典型，充分发挥示范带头作用，持续营造砥砺奋进、创先争优的浓厚氛围，激励人大工作不断创新、持续出彩。要深化以案促改工作，以违纪违法典型案例为“活教材”，持续深化以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，深挖问题根源，健全完善制度，持续把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿人大工作全过程各方面，不断巩固发展风清气正的政治生态，为新时代人大工作高质量发展提供坚强保障。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 王思芮）