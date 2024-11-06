风力逐渐加大 洛阳气温先升后降

今日洛阳阴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～10℃。 中国天气网预计，昨日至25日，我国大部分地区进入升温通道，中东部多地气温回升明显，最高气温重回两位数。不过，25日至27日，又将有冷空气影响我国中东部地区，带来4℃~6℃降温，部分地区还将伴有4级~6级偏北风。 冷空气间歇期，华北、黄淮、陕西等地大气扩散条件逐渐变差，部分地区有轻度至中度霾，公众外出需注意防护，预计从25日夜间起，受冷空气影响，上述地区的霾逐渐减弱消散。 市气象台据最新的气象资料分析，未来几天受偏西气流影响，我市云系较多。27日受冷空气影响，我市风力较大，气温略有下降。 最近几天天气预报 今日：阴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～10℃。 明日：多云到晴天，西北风3级逐渐增大到4级左右，气温-2℃～11℃。 26日(周四)：晴天到多云，气温-2℃～8℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）