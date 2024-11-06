郏鄏市街：洛阳的“乳名”叫郏鄏

在老城安喜门外，隔着玄武门大街，有一条不起眼的南北向老街，名叫郏鄏(Jiárǔ)市街。

在老城安喜门外，隔着玄武门大街，有一条不起眼的南北向老街，名叫郏鄏(Jiárǔ)市街。

世界上有千千万万条街巷，若是没有过去的历史，这条街不过属于普通的大多数。然而，“郏鄏”二字让它从千万条普通街巷中脱颖而出，令人不由得放慢脚步。

郏鄏，是洛阳的古称。早在三千年前，周公营建洛邑时，这里的名字就叫郏鄏。

定鼎郏鄏

郏鄏市街地处金元老城北城门外，老城区和瀍河区交界处。老洛阳人管这一带叫北关。

出了北关见邙山。郏鄏市街的北头是陇海铁路，陇海铁路线就修在邙山脚下。

《周书》记载：“郏，洛北山名，音甲；鄏，谓田厚鄏，故以名焉。”《水经注》亦云：“郏，山名；鄏，邑名也。”北邙山与洛河之间土地肥沃，最宜建城，民间有“先有郏鄏，后有洛阳城”的说法。

最先在郏鄏一带营造都邑的，是周公姬旦。最早动念在郏鄏建城的，则是周公的哥哥——周武王姬发。

《史记》里说，商纣王暴虐无道，沉溺享乐，鱼肉百姓。公元前11世纪，武王伐纣灭商，建立了周朝。

武王胜利归来，曾在殷商旧都西亳偃旗息鼓，休整大军，改“西亳”为“偃师”。偃师商城遗址就在郏鄏市街东约28公里处。相传，武王路过瀍河两岸时，觉得郏鄏地处天下之中，地理位置优越，想在这里营建新都，以更好地统治天下，无奈壮志未酬便英年早逝。

因周成王即位时还年幼，周公暂时摄政，接过了周朝发展的指挥棒。

据《尚书·洛诰》记载，经过一番实地勘测，周公禀告成王，瀍河两岸乃营建新都的不二之选，下令在此地营建洛邑成周城，并制礼作乐，教化万民，奠定了周王朝的八百年基业，也奠定了中国这个礼仪之邦的文明基调。

西周青铜器何尊上有“宅兹中国”的铭文，早期的“中国”指的就是洛邑。《十三经注疏》云：“成王定鼎于郏鄏，周公就而营之，谓之洛邑。”成语“定鼎中原”，其实就是打“定鼎于郏鄏”这儿来的。

考古人员在郏鄏市街附近的瀍河两岸发现了周代铸铜作坊遗址，如北窑铸铜遗址。相传，夏朝开国君主大禹曾铸造九鼎，象征九州和王权。夏、商、周三代皆定都于河洛之间，以九鼎为传国之宝。洛邑建成后，周成王把象征王权的九鼎安放在了这里。洛阳定鼎路的得名，便是缘于这个典故。

定鼎路与中州路交会处是洛阳中心坐标点——“洛阳零公里处”。周公庙、隋唐洛阳城应天门遗址及天堂、明堂景区都在那一带。

北宋亡国后，中原被金军占领。南宋大臣文天祥有诗云：“郏鄏吊周公，曲阜拜宣尼。或登广武叹，或上北邙悲。”可见在古人心中，“郏鄏”“北邙”皆指向家国情怀，有着不寻常的意义。

市井繁华

郏鄏市街看似僻静，却内藏乾坤。街旁的高楼后面有短巷通往北关市场，在此经商的除了本地人还有外来户，摊位上摆满了新鲜的粮食和蔬菜。

郏鄏起初并没有固定的市场。周公营建洛邑成周城，把商朝遗民安置在此处，方才打开了中原商业的快速发展通道。

商民擅长做交易，常拉着货物走街串巷做买卖，所以人们把生意人称为商人。周公安置商人在固定区域经商，形成了市场的雏形。商周时期，洛阳人口密集，市井繁华，涌现出了许多传奇商人，譬如商界祖师爷——战国时期的洛阳人白圭。

洛邑成周城是汉魏洛阳城的前身。汉魏时期，洛阳既是京都，又是丝绸之路的东方起点，铜驼大街，商客熙熙攘攘；洛河北岸，关羽勒马听风。相传，刘备、关羽、张飞三兄弟就是在摆摊儿做买卖时相识结拜的。

所谓市井出奇人，时势造英雄，河洛大地自古英雄辈出，许多帝王将相皆出自市井之地。关羽摆地摊儿的地方未必是在洛阳，但中国历史上最早的关羽庙妥灵宫、最著名的关羽庙关林都在洛阳。

关林蜚声海内外，妇孺皆知，毋庸赘述。妥灵宫却是一个较为小众的存在。它位于洛阳老城四眼井附近，是最早安置、祭拜关羽首级的地方，人称“中国第一座关帝庙”。

陈遵投辖

四眼井是一口古井，位于老城四眼井街，距离郏鄏市街很近，步行不到半小时。

清《河南通志》里说，四眼井古称郏鄏井，或开凿于周代。汉代，井旁建有储藏兵器的武库及御林军营地，人马众多，为了满足用水需求，人们扩大井沿，开凿了四个井眼，故而郏鄏井改称四眼井。

《汉书》记载，有个叫陈遵的高官放纵不羁，嗜酒如命，经常大宴宾客。怕客人离席偷溜，他下令关上门，把来宾马车上的车辖拔下来投到井里，美其名曰“投辖留宾”。辖是车轴两端固定车轮的销钉，没了它，马车上路就会散架。

王莽篡汉后，陈遵曾任河南太守，在洛阳工作。当时，四眼井一带的周南驿(汉魏时叫都亭驿)既是河南地区的中心驿站，也是官方招待宾客的场所。陈遵在此地设宴时，大概会把客人的车辖都丢进四眼井里去。

三国时期，曹操挟天子以令诸侯，曾在洛阳练兵备战。传说，曹操重金招降关羽，然而关羽身在曹营心在汉，非但不肯背叛刘备大哥，还骑马到瀍河岸边刺探曹营军情，留下了勒马听风的传说。

关羽败走麦城，身首异处。孙权将关公的首级送到洛阳，意欲嫁祸曹操，挑起魏蜀之战。曹操老谋深算，将四眼井旁的一处武库院落设为灵堂，妥善寄存关公首级，这院落便是妥灵宫。

公元220年，曹操下令以王侯之礼把关羽首级安葬在了洛阳城南，并建庙祭祀，是为关林。洛阳人敬重关羽，每逢庙会，常取四眼井的井水烹茶，祭拜关公。

盛唐时期，隋唐大运河漕运兴盛，四眼井濒临大型港口新潭，且临近当时最大的国家粮仓——含嘉仓，周边酒肆云集，旅馆林立，熙熙攘攘，车马不绝。传说，女皇武则天好用四眼井的井水冲泡牡丹花茶；“茶仙”卢仝亦曾以井水烹茶会友，作《七碗茶歌》。

20世纪中期，因修路需要，昔日的“郏鄏井”被四眼井街覆盖，唯余郏鄏市街飘荡着历史的回音。

如今，洛邑古城正在扩建整修，不远的将来，郏鄏井或将重新出现在游人面前，与郏鄏市街一起见证洛阳的新时代。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）