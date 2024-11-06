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出行更便捷！洛阳持续推进道路提升改造、新改建农村公路等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 08:24

　　数说便捷出行

　　今年，我市先后完成滨河南路、华夏路、龙丰路等6条道路提升改造，优化、新开通公交线路25条，新改建农村公路506公里，完成75条背街小巷的提升改造，新建停车场38个，新增新能源充电基础设施11146个，开放24小时公厕156座。

　　龙丰路，作为有效连接龙门大道与厚载门街的重要通道，于今年1月开始施工。其提升改造后，能有效缓解龙门石窟西北服务区进出交通压力，提升周边居民通行效率。

　　“龙丰路在建设时，综合考虑龙门石窟西北服务区规划，建设速度较快，今年4月就竣工通车了。”市住建局相关负责人介绍。

　　利民之事，丝发必兴。今年，我市依旧把群众便捷出行作为重点民生实事来办理，一系列举措的实施，让群众的出行体验越来越好、生活品质越来越高。

　　今年，我市将滨河南路、华夏路、龙丰路等6条道路的改造提升列为重点民生实事，目前已全部完工。这些道路不仅优化了城市区交通网络布局，方便周边居民出行，也提升了城市整体形象。

　　“早上8点多，我们在高铁龙门站乘坐了假日公交专线，一站直达龙门石窟，真方便。”今年国庆假期，在郑州上大学的小李回到洛阳，体验了假日公交专线，感触很深。

　　今年，我市优化、新开通了V2路、V8路、37路、89路、105路、112路等25条公交线路。

　　每逢节假日，市公交集团还开通直达景点景区、地铁站、繁华商圈、美食夜市的假日旅游专线。此外，为提升老年人交通出行便利化水平，我市还将15路、74路、87路、V5路、D97路等公交线路打造成为敬老爱老线路，得到老年人的好评。

　　前段时间，在瀍河区九都路与夹马营路交叉口，一座新开放的24小时公厕引起市民注意。走入其中，市民通过手机扫码可免押金使用充电宝，且全城24小时公厕随取随还，方便快捷。女性卫生用品售卖机位于女厕入口旁，女性可根据自身需要购买纸巾、卫生巾等用品。此外，这里还有亲子马桶、无障碍设施、婴儿护理台、安全椅，设置有第三卫生间，各类配套设施齐全。

　　截至目前，我市城市区24小时公厕已达156座。“公厕全天‘不打烊’，夜间保障不停歇。如厕事小，细节可以影响城市形象。”市城管局相关负责人说，除了白天，从0时至6时，环卫部门还会安排专人巡回保洁作业，如遇漏水、线路故障、管道堵塞等情况，将及时上报维护，确保各类设施、设备正常使用，为市民及游客营造整洁舒适的如厕环境。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王玮 赵承 吴伟 廉颖颖）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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