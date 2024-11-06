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建光伏发电项目 助企业绿色转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 08:26

　　近日，在位于瀍河区的洛阳中车轨道交通装备有限公司车间屋顶，工人正在安装光伏组件。

　　该光伏发电项目采用“自发自用，余电上网”模式，利用中车洛阳机车有限公司和洛阳中车轨道交通装备有限公司车间屋顶安装分布式光伏发电系统，同时，新建一座储能电站。项目全部投用后，能够有效优化企业用电结构，降低企业用电成本，为企业节能降耗、加快绿色转型提供可靠保障。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 翟佳羽 摄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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