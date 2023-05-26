洛阳创新文旅产品供给 丰富沉浸式演艺项目

打破传统剧场的观演关系，使观众和演员、舞台融为一体，让观众在观演中参与互动……如今，沉浸式演艺以其特有的互动场景和观赏体验，成为越来越多游客热衷打卡的文旅项目。

隋唐洛阳城国家遗址公园的沉浸式演艺项目

打破传统剧场的观演关系，使观众和演员、舞台融为一体，让观众在观演中参与互动……如今，沉浸式演艺以其特有的互动场景和观赏体验，成为越来越多游客热衷打卡的文旅项目。

2023全省文旅文创发展大会提出，深化创意创新，打造精品演艺项目。当前，我市不断创新演艺项目的内容和形式，丰富沉浸式演艺项目，让游客在沉浸式体验中感受洛阳厚重的历史文化。

打破固定观演模式 让观众“一秒入戏”

穿汉服、登阙楼，为“武皇”献礼……近日，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，一场沉浸式演艺正在进行，古色古香的实景，丰富的互动体验，让现场观众“一秒入戏”。

“能在遗址层上、博物馆里体验沉浸式演出，身临其境感受盛唐风情，真是不虚此行。”体验了该演艺项目后，湖北游客熊志凯说。

“景区推出了《唐宫乐宴》《天门有道》《明堂韶乐》等沉浸式演艺项目，吸引了不少游客前来打卡体验。”隋唐洛阳城国家遗址公园相关负责人说，沉浸式演艺打破固定观演模式，为游客营造了全新的观看体验，今后景区将根据市场需求，努力打造更多精品演艺项目，更好满足游客多元化需求。

当前，我市不少景区纷纷创新文旅产品供给，在打造沉浸式演艺项目上发力，让游客获得更好的沉浸式体验。

在栾川县老君山景区，融传统文化与高科技为一体的沉浸式乐舞秀《知道·老君山》，受到越来越多游客欢迎。“演出利用5G、AR、VR等新技术，将文化元素融入视、听、演交互体验中，推动景区游览由‘观山看景’向‘深度体验’转变。”老君山景区相关负责人说。