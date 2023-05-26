洛阳市文广旅局开展“双随机、一公开”专项检查

近日，洛阳市文广旅局开展2023年度上半年文化旅游市场“双随机、一公开”专项检查，进一步加强文化旅游市场管理，促进文化旅游市场健康有序发展。 近日，洛阳市文广旅局开展2023年度上半年文化旅游市场“双随机、一公开”专项检查，进一步加强文化旅游市场管理，促进文化旅游市场健康有序发展。 此次检查共抽取互联网上网服务营业场所、互联网文化经营单位、出版物企业、旅游企业、卫星广播电视、文物市场经营单位、营业性演出经营单位等10个类别40家经营单位。工作人员通过查阅台账、实地核查、现场问询等方式，重点对各类经营单位安全生产、规范经营等相关工作进行了认真细致的检查，并对相关单位负责人进行相关法律法规宣教，加强经营者守法经营意识和安全意识。 洛阳市文广旅局相关负责人表示，遇到群众投诉举报或社会关注度高的情况，会按照程序启动“双随机、一公开”专项检查，即随机抽取一定比例的检查对象，随机抽取或直接选派执法检查人员，依法对抽取的检查对象进行检查，并将检查结果及查处情况依法公开。下一步，洛阳市文广旅局将继续按照“双随机、一公开”要求，联合相关职能部门，进一步强化监管，为维护文化旅游市场安全稳定、健康有序发展保驾护航。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 胡天亮 文/图)