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提醒！市直门诊停车场将于明日8点开始封闭管理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳城市停车 2024.05.08 20:34

　　今日，“洛阳城市停车”发布消息称，因凯旋东路(七一路至嘉豫门大街路段)施工需要，市直门诊停车场将于5月9日(本周四)早上8点开始封闭管理，预计封闭时间将持续至6月中旬，请各位车主于今日尽快将车辆驶离停车场。具体内容如下：

关于市直门诊停车场暂停使用的通知

　　尊敬的各位车主：

　　您好！因凯旋东路(七一路至嘉豫门大街路段)施工需要，市直门诊停车场将于5月9日(本周四)早上8点开始封闭管理，预计封闭时间将持续至6月中旬，在此期间停车场将不再对外开放。请各位车主于今日尽快将车辆驶离停车场，以免给您的出行带来不便。

　　市直门诊停车场封闭期间，各位车主可将车辆停放至七一路(凯旋路-九都路)路边泊位或西工体育场停车场。由此带来的不便，我们深表歉意，请您予以谅解。

　　洛阳城市停车

　　2024年5月8日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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