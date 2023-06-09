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洛阳：抢抓文旅“暑期档” 旅游市场“火”力足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:40
开心戏水(图片摄于嵩县车村镇)

　　“上新”暑期文旅产品，拓展新业态，打造新场景，有针对性地推出优惠措施……暑期旅游旺季来临，我市不少景区抢抓文旅市场“暑期档”，积极聚人气、引客流，推动暑期文旅市场持续升温。

　　拓展新业态 提升游客体验感

　　“这是我第一次来洛阳，最强烈的感受就是这里的历史文化底蕴非常深厚。”近日，在洛邑古城景区，来洛研学旅游的浙江省台州市东方理想学校学生叶禹汐说。

　　穿汉服了解传统礼仪，体验特色非遗技艺，沉浸式感受传统文化的魅力……今年暑期，洛邑古城推出的沉浸式研学旅游项目，吸引了不少学生参与。

　　随着文旅市场的发展，年轻人、亲子家庭成为文旅消费的主力军。我市不少景区依托特色文旅资源，拓展亲子研学、避暑休闲等暑期文旅业态，满足游客的个性化、多样化需求。

　　穿上汉服，带上夜游道具，体验趣味游戏……近日，隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区联合腾讯推出“梦回隋唐夜游之旅，洛阳城大有可玩”亲子嘉年华，让孩子们沉浸式感受历史文化的魅力。

　　“今年暑期，景区还将推出沉浸式夜游、唐潮达人、国潮音乐等特色活动。”隋唐洛阳城国家遗址公园相关负责人表示，景区不断推出新项目、新活动，旨在提升游客体验感，拉动暑期文旅经济。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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