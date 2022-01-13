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洛阳持续推进交通服务创新工作特色化、智慧化、适老化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:54
适老化服务更有温度

　　昨日是世界无车日，公共交通唱主角。“1分钱乘公交”“地铁半价”等实实在在的惠民活动，让市民感受到便利和温度。

　　近年，我市持续推进交通服务创新工作特色化、智慧化、适老化。在绿色出行创建中，我市交通创新服务相关指标均高质量完成，更多来自公共交通的科技感、细节化和人情味为市民所感知。

　　特色化服务 满足多元需求

　　“大家请看，前方就是涧西工业遗产街的苏式建筑群……”清晨，一辆文旅专线公交车行驶在中州路上，身穿制服、戴着耳麦的乘务员王蓬蓬认真地向乘客讲解沿途景点。途中，她细心引导一名年轻妈妈到车厢里的“流动妈咪小屋”安抚孩子，自己将布帘拉上并站在帘外照看……

　　傍晚，龙门石窟景区附近，市民王鹏和一名外地游客正在龙顾路与迎宾大道交叉口附近“招呼站”候车，几分钟后一辆81路公交车招手即停……

　　公交车既是城市的窗口，也是便民的平台。近年，我市不断丰富“公交服务产品”——开通定制公交、旅游公交、微公交、摆渡车、便民专线、返校专线等，满足市民、企业、学生、游客的出行需求；在城市远郊的景区、社区、站距较长线路等区域设立“招呼站”和“招呼区域”，进一步方便群众出行；在公交车上设置“流动妈咪小屋”和便民袋；在主要公交站点设置爱心驿站，放置饮水机、微波炉、书报架、应急药箱、维修工具等，方便市民休息、应急；对各县区城乡客运进行公交化改造，开通43条公交化运营线路，实现票价全部公交化。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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