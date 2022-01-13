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洛阳：优化现代商贸流通布局 推动交通基础设施互联互通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:49

　　记者近日从市发改委获悉，我市印发《洛阳市“十四五”现代市场流通体系发展规划》(以下简称《规划》)，提出到2025年，全市现代市场流通体系基本建立，全市流通规模再上新台阶，流通转型取得新突破，流通效率获得新提升，对“建强副中心、形成增长极”的支撑能力持续增强。

　　现代市场流通体系是国内统一大市场的重要组成部分，我市将着力优化流通网络、完善流通市场、做强流通企业，推动商贸、交通、物流、金融、信用等有机衔接。

　　在建设现代商贸流通体系方面，我市将优化现代商贸流通布局，打造环都市区区域性集散中心。培育壮大一批文化特色浓、品牌信誉高、市场竞争力强的老字号品牌，到2025年，力争我市“中华老字号”“河南老字号”企业在30家以上。提升城市商贸设施水平，推动地铁沿线、南昌路商业带、中州东路沿线等传统商圈商业设施迭代更新和提档升级，推进铜驼暮雨步行街、关林步行街等商业街区改造提升。推进县域商业体系建设，到2025年，实现“县县有连锁商超和物流配送中心、镇镇有商贸中心、村村通快递”。

　　在强化现代供应链支撑方面，提升优势农产品供应链支撑能力，在我市果蔬、花卉、药品、乳制品等优势县区大力实施农产品产地冷藏保鲜设施建设。提升制造业供应链服务能力，支持在产业集聚区、大型工业园区新建或改扩建铁路专用线和仓储、配送等基础设施。织密“网上丝绸之路”，布局一批双向跨境电商贸易平台和海外仓，打造“买全球、卖全球”供应链创新与应用品牌。畅通融入“海上丝绸之路”，加强与宁波、青岛、连云港等港口对接合作，深化铁海联运班列线路拓展，开辟多种联运出海新通道。

　　在强化现代综合交通运输体系支撑方面，立足全国性综合交通枢纽城市定位，不断完善现代综合交通运输体系，推动交通基础设施互联互通，提升交通基础设施覆盖水平，全面增强现代综合交通运输承载能力。推动建设呼南高铁焦洛平段，形成“十”字形高速铁路骨架，打通豫西地区通往京津冀、长三角和珠三角的高铁新通道。实施洛阳机场三期改扩建工程，提升机场飞行等级，进一步扩大对外开放水平。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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