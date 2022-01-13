开通公交“返校专线” 服务洛阳高校学子

眼下正值开学季。近日，洛阳公交集团开通6条“返校专线”，为学生返校提供“点对点”“一站式”安全出行服务。 眼下正值开学季。近日，洛阳公交集团开通6条“返校专线”，为学生返校提供“点对点”“一站式”安全出行服务。这6条线路共有35辆公交车，从洛阳火车站、洛阳龙门站出发，目的地包括河南科技大学开元校区、西苑校区，洛阳理工学院开元校区、王城校区，洛阳师范学院和洛阳职业技术学院。特色化公交线路方便学生出行、降低防控风险，也有效缓解了学校、交通枢纽周边交通压力。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 摄影报道)