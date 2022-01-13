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关于寻找与G30高速洛阳服务区（南区）涉疫人员同时空交集人员的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 孟津发布 2022.09.19 22:38

关于寻找与G30高速洛阳服务区(南区)涉疫人员同时空交集人员的通告

　　2022年9月18日，接开封市示范区协查函，一高速过境货车随行人员核酸检测结果异常，其与同车司机已在当地接受隔离管控。其二人在G30高速洛阳服务区(南区)有活动轨迹，至19日17时，此二人核酸检测均为阳性。目前排查出的涉及洛阳服务区的密接、次密接人员已分类隔离管控，相应区域已按规范落实管控措施。

　　为切实保障广大群众健康安全，请9月17日晚20时——9月18日凌晨1时到过G30高速洛阳服务区(南区)，尤其是期间进出过洗手间、餐厅等地的所有司乘人员、服务区工作人员，立即主动向属地疫情防控部门、社区(村)或单位报告，并配合落实核酸检测、隔离医学观察、健康监测等疫情防控措施。如隐瞒不报，造成严重后果的，将依法追究相关人员责任。

　　请广大居民朋友关注官方发布的权威信息，不信谣、不造谣、不传谣；如有疑问，可拨打洛阳市孟津区疫情防控指挥部咨询电话：0379-60217998。

　　洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年9月19日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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