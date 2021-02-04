洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳坚持节水优先、以水而定、量水而行 促进水资源节约集约高效利用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:19

　　水是生命之源。自古以来，人逐水而居，水源的充沛与枯竭，往往决定了一个城市的兴衰。

　　黄河流域水少沙多，降雨偏少，水资源对经济社会发展的刚性约束愈加显现。洛阳坚决落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，以水资源消耗总量和强度双控行动为重点，以创建国家节水型城市为抓手，统筹工程措施和非工程措施，着力形成“用足黄河水、用好地表水、保障生态水、涵养地下水、多用再生水”的有序供水保障体系。

孟津区引水补源，使断流的瀍河河通水清(资料图片)

　　引水调水 空间均衡

　　来到小浪底水利枢纽，碧波万顷，横无际涯。大坝上游南岸，一座引水闸巍然耸立，这里就是黄河水南下入洛的源头。

　　曾经，由于邙岭阻隔，洛阳“守着黄河用不上黄河水”。引黄入洛工程的落地，让引黄调水的夙愿变为现实，有效解决了城市供水和生态补水的短板问题。

　　无独有偶。在距离市区百公里外的故县水库，每天有10万立方米以上的优质水源源源不断地输往城区和沿途地区。而在位于新安城郊的三河水厂，引畛济涧、引故入新的清泉在此汇流，经过净化之后，输向千家万户。待青要山水库引水工程竣工，这里将形成名副其实的“三河汇流”供水格局。

　　一揽子引水调水工程的实施，是洛阳落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的生动实践，也是破解水资源结构性问题的现实选择。数据显示，洛阳人均水资源占有量仅为全国人均占有量的1/6，而且受地形和气候影响，水资源空间、时间分布极不均衡，这也直接导致了洛阳过度依赖地下水的状况。

　　如今，随着引水调水工程的实施，洛阳市域水资源调配能力持续提升，地表水利用率不断提高，城乡供水结构日趋优化，也有效实现了以黄河干流水补给支流、支流改善水体汇入干流的良性循环。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
  • 开通公交“返校专线” 服务洛阳高校学子
  • 9月15日新安区域全员核酸检测结果公布
  • “洛阳创新”惊艳中国—东盟博览会【...
  • 栾川县出台20条支持政策 助力高端民宿...
  • 串联供热的空置房屋，能否不缴采暖费？
  • 庆丰收，迎盛会！洛阳农业农村部门出...
  • 洛阳锚定风口不放松 加快建设全国重要...
  • 乡村民宿免费住！栾川招募民宿试睡员
  • 全省首家！洛阳理工学院博物馆揭牌开馆
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    彼岸花（手机拍）

    龙门再现华服魅力

    秋游隋唐园

    窗台小景
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605