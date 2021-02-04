洛阳坚持节水优先、以水而定、量水而行 促进水资源节约集约高效利用

水是生命之源。自古以来，人逐水而居，水源的充沛与枯竭，往往决定了一个城市的兴衰。

水是生命之源。自古以来，人逐水而居，水源的充沛与枯竭，往往决定了一个城市的兴衰。

黄河流域水少沙多，降雨偏少，水资源对经济社会发展的刚性约束愈加显现。洛阳坚决落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，以水资源消耗总量和强度双控行动为重点，以创建国家节水型城市为抓手，统筹工程措施和非工程措施，着力形成“用足黄河水、用好地表水、保障生态水、涵养地下水、多用再生水”的有序供水保障体系。

孟津区引水补源，使断流的瀍河河通水清(资料图片)

引水调水 空间均衡

来到小浪底水利枢纽，碧波万顷，横无际涯。大坝上游南岸，一座引水闸巍然耸立，这里就是黄河水南下入洛的源头。

曾经，由于邙岭阻隔，洛阳“守着黄河用不上黄河水”。引黄入洛工程的落地，让引黄调水的夙愿变为现实，有效解决了城市供水和生态补水的短板问题。

无独有偶。在距离市区百公里外的故县水库，每天有10万立方米以上的优质水源源源不断地输往城区和沿途地区。而在位于新安城郊的三河水厂，引畛济涧、引故入新的清泉在此汇流，经过净化之后，输向千家万户。待青要山水库引水工程竣工，这里将形成名副其实的“三河汇流”供水格局。

一揽子引水调水工程的实施，是洛阳落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的生动实践，也是破解水资源结构性问题的现实选择。数据显示，洛阳人均水资源占有量仅为全国人均占有量的1/6，而且受地形和气候影响，水资源空间、时间分布极不均衡，这也直接导致了洛阳过度依赖地下水的状况。

如今，随着引水调水工程的实施，洛阳市域水资源调配能力持续提升，地表水利用率不断提高，城乡供水结构日趋优化，也有效实现了以黄河干流水补给支流、支流改善水体汇入干流的良性循环。