强化刚性约束！洛阳将“精打细算”用好水资源

人逐水而居。洛阳水脉蜿蜒、水网密布，塑造了独特的城市形态，也增添了秀美的城市气质。

人逐水而居。洛阳水脉蜿蜒、水网密布，塑造了独特的城市形态，也增添了秀美的城市气质。

水是生存之本。搞生态建设要用水，发展经济、吃饭过日子也离不开水。所谓“有多少汤泡多少馍”，水越来越成为经济社会发展的最大刚性约束。

俯瞰市域版图，洛阳横跨黄河、淮河、长江三大流域，滨水而建的城镇布局直观给人以“富水”的印象。然而，这并不意味着洛阳水资源充足。数据显示：洛阳人均水资源占有量390立方米，仅是全国人均占有量的1/6，而且水资源空间、时间分布不均，也不利于水资源开发利用。

比如，受地形地貌影响，新安、孟津等地“守着黄河吃不上黄河水”；囿于跨区域水资源调配能力不足，城市供水现状过度依赖地下水；此外，节水体系尚不完善，社会节水意识还需加强，水资源利用效率与先进地区相比尚存差距。

对此，《洛阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》明确，洛阳将坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，按照“强骨干、建水网、优配置”的思路，推进一批水资源配置工程建设，加快构建“南北调配、东西互济”的水资源节约集约利用布局，提升水资源统筹调配能力、供水保障能力和战略储备能力。

“以水而定、量水而行，首要在节约集约利用。”洛阳市水利局负责人表示。根据《规划》，我市将完善水资源刚性约束制度，既强化用水总量和用水强度双控，实行水资源超载地区新增取水许可限批，又将河湖生态水量纳入流域水资源配置统一管理，保障生态基流。

其中，在农业节水增效上，以陆浑灌区、小浪底南岸灌区等为重点，规模化推进高效节水灌溉。在工业节水减排上，严格控制新上高耗水工业项目，支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造。在城市节水降损，对老旧供水管网进行更新改造，最大限度降低供水管网漏损率。