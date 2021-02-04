创建国家节水型城市、强化水资源刚性约束……洛阳出台这些措施

水是生存之本、文明之源。节水，拧紧水龙头的事，是个等不得、拖不了的当务之急。

水是生存之本、文明之源。节水，拧紧水龙头的事，是个等不得、拖不了的当务之急。

12日，洛报融媒记者从洛阳市有关部门获悉，日前，洛阳出台《洛阳市创建国家节水型城市实施方案》和《关于强化水资源刚性约束落实最严格水资源管理制度的实施意见》，力争明年顺利争创为国家节水型城市，进一步加强全市水资源管理，强化水资源刚性约束，促进经济发展方式和用水方式转变，为洛阳高质量发展提供可靠的水资源、水生态和水安全保障。

创建国家节水型城市

《洛阳市创建国家节水型城市实施方案》要求，在洛阳市中心城区(不含偃师区、孟津区)范围内开展创建国家节水型城市活动，进一步强化全民节水意识，落实城市节水制度，提高供水节水效率。

实施方案提出，今年年底完成13项技术考核指标，其中包括：

万元地区生产总值用水量低于全国平均值的40%或年降低率≥5%；城市非常规水资源替代率≥20%或年增长率≥5%；城市公共供水管网漏损率≤10%；节水型居民小区覆盖率≥10%；节水型单位覆盖率≥10%；城市居民生活用水量不高于《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331)确定的指标；节水器具普及率100%；特种行业用水计量收费率100%；万元工业增加值用水量低于全国平均值的50%或年降低率≥5%(统计范围为市区规模以上工业企业)；工业用水重复利用率达≥83%以上(不含电厂)；工业企业单位产品用水量不大于国家发布的GB/T18916定额系列标准或省级部门制定的地方定额；节水型企业覆盖率≥15%；城市水环境质量达标率为100%，建成区范围内无黑臭水体，城市集中式饮用水水源水质达标。

●计划用水与定额管理

对公共供水的非居民用水单位实行计划用水与定额管理，超定额累进加价。公共供水的非居民用水计划用水率不低于90%。建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理。

●自备水管理

实行取水许可制度，城市公共供水管网覆盖范围内的自备井关停率达100%。在地下水超采区，禁止各类建设项目和服务业新增取用地下水。

●节水“三同时”管理

使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目，均必须配套建设节水设施和节水型器具，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

●价格管理

取用地表水和地下水，均应征收水资源费(税)、污水处理费；水资源费(税)征收率不低于95%，污水处理费(含自备水)收缴率不低于95%，收费标准不低于国家或地方标准。建立供水企业水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。居民用水实行阶梯水价。