洛阳水文水资源勘测局开展水文应急测报演练【视频】

“局部地区突降暴雨，启动水文应急测报工作。”24日上午，洛阳水文水资源勘测局在洛河凌波桥附近开展水文应急测报演练。
“局部地区突降暴雨，启动水文应急测报工作。”24日上午，洛阳水文水资源勘测局在洛河凌波桥附近开展水文应急测报演练。
“局部地区突降暴雨，启动水文应急测报工作。”24日上午，洛阳水文水资源勘测局在洛河凌波桥附近开展水文应急测报演练。
此次演练模拟的是河流上游突发洪水，严重威胁下游安全，急需开展应急水文测报工作。
洛阳水文水资源勘测局接到紧急通知后，马上前往测报地点，工作人员分工明确，一部分人在岸边搭建工作平台，一部分人穿上胶皮裤下水测报。
安装水尺
只见三名工作人员扛着水尺、梯子、打桩机迅速跳入水中，将水尺固定在河道内，准备测量水位。另一边，一艘遥控船已行驶到河流中央，测量河流流量，测量数据实时上传到岸边的电脑上。
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