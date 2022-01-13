人均水资源量不及全国人均1/5 记者带您了解洛阳的水

洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，河湖纵横密布，蜿蜒水脉穿城而过，书写出水美洛阳的独特气质。 水润洛城 （资料图片） 洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，河湖纵横密布，蜿蜒水脉穿城而过，书写出水美洛阳的独特气质。3月22日是“世界水日”，3月22日至28日是“中国水周”。今天，请您跟随记者一起了解了解洛阳的水。 纵横交错的河流 长江流域占总面积的4.4% 淮河流域占总面积的13.8% 黄河流域占总面积的81.8% 洛阳总面积1.52万平方公里，水系纵横交错，境内流域面积100平方公里以上的河流有50条。 黄河流域主要河流 ●黄河 发源于青藏高原，在我市境内流经新安县、孟津区，注入渤海。黄河在我市境内长96公里。 ●洛河 黄河的一级支流，发源于陕西省洛南县，在我市境内流经洛宁县、宜阳县、市区，到偃师区与伊河汇流，注入黄河。 洛河在我市境内长195公里，流域面积11198.8平方公里。多年平均径流量37.6亿立方米。 ●伊河 洛河右岸支流，发源于栾川县陶湾镇，流经栾川县、嵩县、伊川县、市区，于偃师区汇入洛河。 河道总长264.8公里，流域面积6029平方公里，多年平均径流量12.96亿立方米。 ●瀍河 洛河左岸支流，发源于孟津区横水镇，流经孟津区、老城区、瀍河区，汇入洛河。河道总长33公里，流域面积约177平方公里，多年平均径流量2030万立方米。 ●涧河 洛河左岸支流，发源于三门峡市渑池县，在我市境内流经新安县、涧西区、西工区，于西工区汇入洛河。 淮河流域主要河流 ●北汝河 发源于嵩县车村镇，流经嵩县、汝阳县，汇入沙河。 北汝河在嵩县境内长约70公里，流域面积986平方公里，在汝阳县境内长35.4公里，流域面积1159.14平方公里。 长江流域主要河流 ●白河 发源于嵩县白云山，在我市境内流经嵩县，汇入汉水。我市境内白河河道长约50公里。 ●淯河 发源于栾川县冷水镇，在我市境内流经栾川县，注入丹江口水库。这是我市境内唯一汇入丹江的河流，是丹江口水库的重要水源之一。我市境内淯河长约50公里，流域面积322.06平方公里。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]