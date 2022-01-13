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明晚央视《探索发现》将播出《奉先寺大修记》 为您讲述国宝“疗伤”的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 18:42

　　22日，记者从龙门石窟研究院获悉，明晚(23日)20时33分，央视10套《探索发现》栏目将首播节目《奉先寺大修记》，为您讲述龙门石窟奉先寺大型渗漏水治理和危岩体加固保护工程的故事。24日6时42分、9时17分节目重播。敬请关注。

　　2021年12月，工程正式开工；21日，龙门石窟奉先寺大型渗漏水治理和危岩体加固保护工程圆满完工。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王青茹 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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