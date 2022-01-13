这朵“莲花”已在龙门石窟“绽放”千年

14日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动在龙门石窟莲花洞举行。

高东亮（左）在讲解莲花洞

14日上午，由龙门石窟研究院与云冈研究院联合推出的“云上龙门 牵手云冈”大型直播活动在龙门石窟莲花洞举行。在龙门石窟研究院石窟艺术研究中心主任高东亮的带领下，网友们通过镜头一睹这朵“绽放”千年的莲花芳容。

窟外雕刻丰富，体现北魏时代艺术风格

千龛临峭壁，精舍绕层阿。莲花洞是龙门石窟北魏时期大型洞窟，位于龙门石窟西山中段，处于层层精舍环绕包围之中。站在莲花洞前，放眼望去，可见洞窟密布山崖之上。

“这有一只镇守大门的‘怪兽’。”高东亮指着洞窟上部说，莲花洞窟口上部有一个大型的浮雕纹饰，称为窟楣或门楣。莲花洞的窟楣是尖拱形火焰纹窟楣，火焰纹的中央雕刻着兽面铺首形象，其面相凶恶，用来镇守大门。用窟楣装饰洞窟外壁，是北魏时期流行的做法，比如宾阳洞、普泰洞、皇甫公窟等都装饰有大型的窟楣，窟楣是北魏洞窟显著的特征。

莲花洞窟门南侧，雕刻有一身力士像。这尊力士像头残，身着菩萨装，裸上身，着战裙，体现出力士的威武。其与宾阳洞外的力士像造型风格极为相似，这也印证了两洞窟应当为同一时期开凿。而宾阳中洞窟门两侧有立柱，这种形式风格晚于莲花洞，所以有专家认为，莲花洞完工时间应不晚于宾阳中洞。