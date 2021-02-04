龙门石窟研究院邀您共同见证卢舍那大佛再露真容

2021年底，龙门石窟奉先寺启动了自20世纪70年代以来的第一次保护工程。
2021年底，龙门石窟奉先寺启动了自20世纪70年代以来的第一次保护工程。
2021年底，龙门石窟奉先寺启动了自20世纪70年代以来的第一次保护工程。寒冬酷暑，春去夏来。经过200多个日夜，这场跨世纪的保护工程将要完工。7月21日，卢舍那大佛也将再次露出真容。
在工程即将完工之际，龙门石窟研究院特邀请公众，与研究员一同见证这场跨世纪工程的收尾。
参与方式
1.扫码添加下方龙门石窟研究院官方微信。
2.添加成功后，发送“报名”即可参与活动。
3.为保证参观质量和游览安全，本次活动开放十个名额，先到先得，报满为止。
4.报名统计截止时间2022年7月13日下午18时。
活动时间
2022年7月15日，在研究员的带领下，有序参观。
具体观摩流程，以微信通知为准。
注意事项
1.服从工作人员的安排，做好保护措施。
2.尊重爱护文物，维护景区环境。
(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 高俊苹 文/图)
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