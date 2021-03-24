今天上午，在龙门石窟研究院，石窟寺文物数字化保护国家文物局重点科研基地(浙江大学)龙门石窟研究院工作站(以下简称工作站)挂牌成立。另外，龙门石窟古阳洞数字化考古报告同时启动。

3月24日，记者在龙门石窟古阳洞看到，工作人员正在利用关节式三维激光扫描仪对石窟进行数字化扫描。

今天上午，在龙门石窟研究院，石窟寺文物数字化保护国家文物局重点科研基地(浙江大学)龙门石窟研究院工作站(以下简称工作站)挂牌成立。另外，龙门石窟古阳洞数字化考古报告同时启动。

龙门石窟研究院与浙江大学在石窟寺文物数字化的合作开始于2019年，当时龙门石窟研究院联合来自浙江大学文化遗产研究院的技术团队对古阳洞四大龛和海外回归的高树龛进行数字化，并进行了国内石质造像文物最高精度的一比一3D打印复制。打印复制的古阳洞北魏佛龛在广东博物馆、深圳博物馆以及去年举行的三大石窟联展上多次展出，每次都吸引目光无数。

据介绍，石窟寺文物数字化保护国家文物局重点科研基地(浙江大学)隶属于浙江大学艺术与考古学院，于2017年经国家文物局批准建立，依托浙江大学多学科建设，专业从事石窟寺文物信息采集与考古、石窟寺保护监测与风险预警、石窟寺文化展示与传播等理论研究、技术研发与工程应用。

这次工作站的建设，标志着龙门石窟研究院与合作进入新的发展阶段。今后双方将在共同培养文物数字化保护人才、共同争取文物数字化保护重大科研项目等方面合作共建，在共同推进文物数字化保护技术进步与应用、共享与展示文物数字资源，构建大数据平台等方面发挥示范引领作用。

另外，记者了解到，龙门石窟古阳洞是龙门开凿最早、内涵最为丰富、艺术价值极高的洞窟，具有极为重要的石窟考古和综合研究价值。随着古阳洞数字化考古报告工作的启动，龙门石窟研究院将与浙江大学联手，通过建立龙门石窟全面详实的数字化档案，推进数字化规范的制定，加强石窟寺数字资源管理与共享，促进石窟保护、考古研究、展示利用，走出一条具有示范意义的龙门石窟数字化保护利用之路。(洛报融媒记者 李砺瑾/文 记者 曾宪平/图)