文史爱好者福利！龙门石窟研究院发布新书并向图书馆、城市书房等机构捐赠

一本本崭新的书刊整齐地摆放在桌子上，等待着四散各处，供人阅读。29日上午，“龙门石窟研究院新书发布会暨图书捐赠仪式”在位于洛龙区的市图书馆会议中心举行。

一本本崭新的书刊整齐地摆放在桌子上，等待着四散各处，供人阅读。29日上午，“龙门石窟研究院新书发布会暨图书捐赠仪式”在位于洛龙区的市图书馆会议中心举行。

仪式现场公开发布了汇集龙门石窟研究院最新研究成果的13本新书，同时向市图书馆、市各大专院校、洛阳公交集团及城市书屋等80余家单位捐赠龙门石窟研究院这批最新研究成果和多年来的藏书，一共52种4100余本。

据了解，近年来龙门石窟研究院对龙门石窟这座“文化富矿”不断深入挖掘，一批研究成果相继问世。此次发布的新成果涉及龙门石窟保护、佛教考古和历史文化等多个方面，有力阐释了龙门石窟丰厚的文化内涵。

龙门石窟研究院13本新书发布

其中既包含了基础性研究成果，如《龙门石窟考古报告——东山万佛沟区》；也包含了学术性研究成果，如《温玉成文集——龙门石窟卷》；还包含了普及性研究成果，如：《龙门旧影》《龙门百年》《中国石窟文化丛书第一辑》等等。不仅满足了专业人员研究的需要，同时也满足了广大石窟艺术爱好者的追求，为不同人群研究和鉴赏龙门石窟提供了参考。

龙门石窟研究院院长史家珍说，希望这批图书能够提供多样化的文化供给，进一步丰富洛阳市民的精神世界，让龙门石窟优秀传统文化走进市民生活，方便更多的民众深入了解龙门石窟。特别是为我市青年一代的成长提供健康的精神食粮，吸引更多青年人了解龙门石窟、喜爱石窟文化，为洛阳文化事业的繁荣与发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图/视频)