保供稳价！洛阳下发市场价格行为提醒告诫书

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，23日上午，该局价格执法人员相继对位于洛龙区的大张盛德美、丹尼斯等大型商超和龙翔农贸市场等处开展巡查督导，详细询问近日粮、油、肉、蛋、蔬菜等主要民生商品价格波动情况，并对在售价格、明码标价情况进行实地检查。
今日记者从洛阳市市场监管局了解到，23日上午，该局价格执法人员相继对位于洛龙区的大张盛德美、丹尼斯等大型商超和龙翔农贸市场等处开展巡查督导，详细询问近日粮、油、肉、蛋、蔬菜等主要民生商品价格波动情况，并对在售价格、明码标价情况进行实地检查。
今日记者从洛阳市市场监管局了解到，23日上午，该局价格执法人员相继对位于洛龙区的大张盛德美、丹尼斯等大型商超和龙翔农贸市场等处开展巡查督导，详细询问近日粮、油、肉、蛋、蔬菜等主要民生商品价格波动情况，并对在售价格、明码标价情况进行实地检查。经检查，商超、农贸市场等重点单位均对商品价格进行公示，未发现有违法违规行为。
据悉，为维护市场价格秩序，规范市场价格行为，维护消费者合法权益，保障疫情防控物资和粮油肉蛋菜等生活必需品价格稳定，该局下发《关于规范新冠肺炎疫情防控期间市场价格行为提醒告诫书》，提醒各经营者及相关单位严格遵守相关价格法律、法规，加强价格自律行为。
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