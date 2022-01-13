周末线上相聚，洛阳市少儿图书馆多场亲子活动邀您参加

记者从洛阳市少儿图书馆获悉，为配合疫情防控，减少人员聚集，19日、20日(本周六日)亲子活动改为线上进行，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，定好闹钟，准时参与直播间互动吧！
记者从洛阳市少儿图书馆获悉，为配合疫情防控，减少人员聚集，19日、20日(本周六日)亲子活动改为线上进行，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，定好闹钟，准时参与直播间互动吧！
记者从洛阳市少儿图书馆获悉，为配合疫情防控，减少人员聚集，19日、20日(本周六日)亲子活动改为线上进行，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，定好闹钟，准时参与直播间互动吧！
1.第二课堂绘课厅
活动时间：3月19日周六上午10时
主讲老师：王宇
2.创意手工：遇见春天
活动时间：3月19日周六下午3时
主讲老师：沐沐
3.特别活动：春分雨脚落声微
活动时间：3月20日周日上午10时
主讲老师：田甜
4.创意手工：桃花朵朵
活动时间：3月20日周日下午3时
主讲老师：登登
以上活动参与方式：
(1)打开微信【发现】-【视频号】搜索【洛阳市少年儿童图书馆】关注少儿馆官方视频号，准时进入直播间，即可参与活动。
(2)抖音搜索【洛阳市少年儿童图书馆】，点击关注，即可参与本次活动。
(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 宁莉 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605