周末线上相聚，洛阳市少儿图书馆多场亲子活动邀您参加

记者从洛阳市少儿图书馆获悉，为配合疫情防控，减少人员聚集，19日、20日(本周六日)亲子活动改为线上进行，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，定好闹钟，准时参与直播间互动吧！

记者从洛阳市少儿图书馆获悉，为配合疫情防控，减少人员聚集，19日、20日(本周六日)亲子活动改为线上进行，快来看看有没有孩子感兴趣的内容，定好闹钟，准时参与直播间互动吧！

1.第二课堂绘课厅

活动时间：3月19日周六上午10时

主讲老师：王宇

2.创意手工：遇见春天

活动时间：3月19日周六下午3时

主讲老师：沐沐

3.特别活动：春分雨脚落声微

活动时间：3月20日周日上午10时

主讲老师：田甜

4.创意手工：桃花朵朵

活动时间：3月20日周日下午3时

主讲老师：登登

以上活动参与方式：

(1)打开微信【发现】-【视频号】搜索【洛阳市少年儿童图书馆】关注少儿馆官方视频号，准时进入直播间，即可参与活动。

(2)抖音搜索【洛阳市少年儿童图书馆】，点击关注，即可参与本次活动。

(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 宁莉 文/图)