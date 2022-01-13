洛阳发现2399件余杭中转场快递 市疾控中心紧急提醒！

9日，杭州顺丰速运余杭中转场出现疫情以来，已外溢至浙江湖州、嘉兴以及贵州遵义等地。近期，洛阳也有市民收到余杭中转场发来的顺丰快递，存在较大输入风险，14日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

9日，杭州顺丰速运余杭中转场出现疫情以来，已外溢至浙江湖州、嘉兴以及贵州遵义等地。近期，洛阳也有市民收到余杭中转场发来的顺丰快递，存在较大输入风险，14日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

14日，记者从洛阳市疾控中心了解到，11日上午，涧西区一市民在收到快递同时，还收到杭州市疫情防控指挥部发来的快递涉疫提醒，随后立即向社区进行报备。市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎介绍，他们立即同相关部门上门为该市民进行核酸采样，同时对快递外包装及家中进行外环境采样、消杀，经过检测，结果均为阴性。

“目前，顺丰速运洛阳地区1978名工作人员已经完成3天2检，结果均为阴性，相关场所也经过两次专业消杀。”洛阳市邮政管理局相关负责人介绍，据顺丰速运洛阳分拨中心统计，1日至9日，洛阳共派发来自余杭中转场的顺丰快递2399件。目前相关单位正在进一步核实信息并联系收件人。

涉及此次余杭中转场疫情，市民如何确认自己收到的快递有无经过余杭区中转场？赵进奎介绍，收件人可联系顺丰速运客服，或在“顺丰速运+”小程序上通过“在线客服”-“疫情汇总”来查询。对于已经收到快递的收件人，市疾控中心发布提醒：

一、国外疫情高发期间，尽量减少购买境外商品。

二、收到境外邮件或物品时，要规范佩戴口罩和一次性手套，减少与快递的直接接触。

三、尽可能在固定地点取件，进行无接触交接；如需当面签收，应与快递员保持1米以上距离。在快递柜取件的人员较多时，排队至少保持1米距离。

四、拆件时尽量在户外进行。不要将外包装拿回家，要按照生活垃圾分类处理；如需拿回家，可用含氯消毒剂或75%酒精对内外包装全面消毒。如果条件允许，对外包装消毒后，可以把快递件在家中阳台等通风处放置几天后再取出。

五、处理完邮件或物品后及时摘下手套、更换口罩，认真进行手消毒或清洗双手，避免用不清洁的手触碰口、眼、鼻。

六、在接触涉疫区邮件或国际邮件快递后，如14天内出现发热、干咳等新冠肺炎相关症状，应及时就医，并告知医生相关流行病学史，并及时向社区进行报备。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张松江）