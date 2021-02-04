洛阳市市场监管局：加强生产销售环节监管 维护消费者合法权益

市市场监管局党组成员、副局长赵颇说，市市场监管局作为主管产品质量的职能部门，按照法律法规规定，主要负责电动三轮车、低速电动四轮车和电动自行车生产销售环节监管。

市市场监管局党组成员、副局长赵颇说，市市场监管局作为主管产品质量的职能部门，按照法律法规规定，主要负责电动三轮车、低速电动四轮车和电动自行车生产销售环节监管。

“自我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治行动开展以来，我局高度重视，成立工作专班，制定方案，组织各县区市场监管局在全市开展了市场监管领域的电动自行车、电动三轮车、低速电动四轮车专项整治。”赵颇说，截至目前，市市场监管局已出动执法人员4289人次，检查生产企业31家次，检查销售商户2234家次，发放政策告诫书1445份。行动中，生产销售企业签定守法诚信经营承诺书952份，被责令改正12家、立案9家。

赵颇说，下一步，市市场监管局将集中力量，继续深入开展电动自行车、电动三轮车和低速电动四轮车生产销售专项整治工作，加大抽查频次，坚决杜绝生产销售不符合国家标准和未经强制性认证的电动自行车、电动三轮车，及低速电动四轮车的违法行为，切实维护好广大消费者的权益。

市场监管部门提醒广大消费者，电动自行车、电动三轮车是国家强制性认证产品，生产销售必须符合国家标准并通过强制性产品认证，大家购买时要索要产品合格证、车辆一致性证书、购车发票等资料，以保障自身权益不受损害。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)