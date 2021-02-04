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洛阳市市场监管局发布风险防控手册 助力企业生产经营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 08:27

　　生产销售超过保质期的食品，高风险等级；擅自变更登记事项(经营地址)，高风险等级……近日记者从市市场监管局获悉，日前该局发布风险防控手册《洛阳市市场监管领域违法风险点(2021)》，共包含7大类25个市场监管领域违法风险点，帮助企业增强法律意识和防风险意识，依法合规从事生产经营活动。

　　自“万人助万企”活动开展以来，市市场监管局结合日常执法工作和受理群众投诉举报情况，对排查出的问题进行梳理汇总，广泛征求意见，组织系统业务骨干、专家教授、法律顾问等力量，围绕食品安全、特种设备、注册登记、消费维权等工作，针对各个环节中存在的风险点进行认真排查，汇编成《洛阳市市场监管领域违法风险点(2021)》，其中包括违法风险点、风险等级、法律后果、防控措施等多项内容。

　　据悉，该局将组织执法人员通过实地走访、集中宣讲、发放风险防控手册等形式进行宣传，涵盖酒店、商超、物业公司等行业企业，突出事前违法风险防控和非强制性执法手段优先，将管理、执法和服务有机结合，维护公正有序的市场环境。（记者 李岚 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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