创新引领，持续加大“放管服效”改革力度——访市市场监管局党组书记、局长吉建宾

“我们将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，把市场监管工作放到新发展阶段中定位、思考、谋划，持续加大‘放管服效’改革力度，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境。”日前，市市场监管局党组书记、局长吉建宾在接受记者专访时说。

“我们将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，把市场监管工作放到新发展阶段中定位、思考、谋划，持续加大‘放管服效’改革力度，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境。”日前，市市场监管局党组书记、局长吉建宾在接受记者专访时说。

吉建宾表示，创新是引领发展的第一动力。全市市场监管系统将充分发挥职能优势，谋划推动各项工作。借鉴沿海地区先进经验，抓创新、出特色、树优势，为“建强副中心、形成增长极”贡献更加出彩的市场监管力量。

降门槛、减成本，充分激发各类市场主体活力。持续放大商事制度改革效益，大幅降低准入门槛，简化审批手续，优化服务措施，努力为人民群众特别是广大青年群体就业创业提供强有力的政策支持。大力实施“促增量、保市场主体行动”，力争年底市场主体总量同比增长15%、三年内稳居全省第二名。深化登记注册制度改革，切实提升企业开办便利化水平。分类推进“证照分离”改革，破解“准入不准营”难题。推进许可审批制度改革，进一步消除投资兴业的制度性障碍。

建机制、强监管，构建公平竞争环境。法治对改革发展稳定具有引领、规范和保障作用。强化市场监管执法“主力军”和“拳头”作用，营造竞争更加公平的市场环境。推进监管创新，提升市场监管现代化治理能力、治理水平。开展依法行政责任制示范单位、服务型执法示范点和行政相对人违法风险点三项示范创建活动，让监管有力度又有温度。

抓创新、创品牌，赋能企业高质量发展。持续开展质量提升行动，加大政府质量奖创建力度。围绕全市发展大局，持续开展标准制定和试点示范项目建设。完善知识产权工作战略体系，提升知识产权创造水平。加快推进知识产权运营服务体系重点城市建设，确保高质量完成全部建设任务。坚持“项目为王”，聚焦全市重大项目建设和“三个一批”，创新服务举措，为招商引资项目提供全链条服务，为重点产品提供全生命周期服务。

守底线、创高线，建设更高品质幸福洛阳。严格落实“四个最严”，坚持守底线、创高线并举，在坚决守好食品药品、特种设备和工业产品质量“三大安全”底线的基础上，抓示范、抓创建、抓亮点，扩大“双安双创”成果，为争创国家食品安全示范市奠定基础。严把特种设备安全关和工业产品质量安全关，加强消费维权能力建设，抓好常态化疫情防控。（记者 李岚 通讯员 陈翔）